«El 98% de las instituciones educativas se encuentra en condiciones para empezar las clases» el lunes

Este lunes más de 215.000 estudiantes de Río Negro volverán a las aulas en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026 y en ese sentido el Gobierno Provincial con un rumbo claro respecto a la educación, dispuso en diciembre, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, un plan de trabajo y mantenimiento escolar en más de 700 establecimientos de la provincia.

Fue así que durante todo el verano y de manera articulada con los 15 Consejos Escolares, se realizaron revisiones en los sistemas de gas, de electricidad, limpieza de tanques, arreglos en sanitarios, pintura exterior e interior, albañilería y todo tipo de refacciones y reparaciones para que los y las estudiantes y el resto de la comunidad educativa, cuenten con espacios en condiciones.

Este mantenimiento continúa en las escuelas donde aún restan algunas tareas y seguirá desarrollándose debido a que el uso constante de las instalaciones durante todo el año, hace que se requieran de distintas necesidades.

Justamente el plan de mantenimiento, más allá que hubo tareas comunes a todas las escuelas, se fue ejecutando de acuerdo a la demanda de los diferentes edificios.

La Subsecretaria de Consejos Escolares del Ministerio, Mónica Pouso, señaló que «el 98% de las instituciones educativas se encuentra en condiciones para empezar las clases y en aquellas en las que no, se dispusieron distintos dispositivos».

De esta manera, todos los estudiantes de todas las escuelas y jardines rionegrinos comenzarán el ciclo lectivo 2026 el próximo lunes 2 de marzo.

Nuevo edificio y más de 30 obras en ejecución

Pouso explicó que existen establecimientos en los cuales se están llevando a cabo obras que por su complejidad, no están aptos aún para que concurra la comunidad educativa.

Es por ello que mientras avanzan dichas obras, se implementaron distintos procedimientos y mecanismos para que chicos y chicas no pierdan sus días de clase.

Es el caso de la Escuela Primaria 222 de Allen donde se lleva a cabo una refacción estructural de gran envergadura y por ese motivo los estudiantes compartirán temporariamente edificio con la comunidad de la Escuela Primaria 335 de la localidad.

Desde el Ministerio de Educación se puso a disposición el servicio de transporte para el traslado de los y las estudiantes al tiempo que se planificaron horarios, espacios y demás cuestiones para que ambas instituciones funcionen con normalidad.

Otro caso es el de la obra de la Escuela Primaria 84 de Cinco Saltos cuyos estudiantes asistirán a la Escuela Primaria 39 en donde se instalaron aulas modulares para ampliar la capacidad.

En Cipolletti la comunidad de la Escuela Especial 24 compartirá el edificio con la escuela Especial 4 en la que también se instalaron aulas para que todo funcione correctamente no solo desde el punto de vista edilicio sino también pedagógico.

En establecimientos de la provincia como el CET 35 de El Bolsón, CET 38 de Cinco Saltos, y la ESRN 52 de Belisle, entre otros, se dispusieron espacios áulicos y sanitarios modulares mientras se finalizan con diferentes trabajos.

De esta manera, las escuelas permanecen abiertas y en correcto funcionamiento, al tiempo que se ejecutan obras que fortalecen el sistema educativo.

Sobre este punto Pouso manifestó: «Tenemos escuelas de la modalidad especial que me pongo muy orgullosa que estamos en obra, este año se inaugura una escuela nueva que es la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 3 de Allen. Está en marcha el nuevo edificio propio de la Laboral 6 de Bariloche, pronto podemos decir que se va a licitar la obra de la Escuela Especial 5 de Regina. Está en marcha también la obra de la Escuela Laboral 4 de Cipolletti», comentó

Actualmente hay alrededor de 30 obras en ejecución en distintas escuelas de la provincia. Se trata de refacciones integrales y ampliaciones que surgen de una decisión política basada en la escucha a las comunidades educativas y en evaluaciones técnicas.

De este modo, el Gobierno rionegrino reafirma su compromiso con el derecho de niñas, niños, jóvenes y adultos de aprender en espacios seguros y adecuados.

Río Negro mantiene los servicios de comedor y transporte para sus estudiantes

A través de convenios con los municipios en algunos casos, y de licitaciones en otros, el Gobierno Provincial continuará este ciclo lectivo con el servicio gratuito de transporte y de con el de comedor escolar.

Más de 157.000 chicos y chicas recibirán su desayuno y merienda, más de 4500 un refrigerio reforzado, y más de 29.000 tendrán su almuerzo y cena.

Además la Provincia traslada a más de 14.000 estudiantes para que puedan llegar a su establecimiento educativo.

Pouso manifestó que el lunes el transporte escolar comenzará el servicio con normalidad al igual que el refrigerio mientras que el miércoles 4 comienza el servicio de comedor escolar con todas sus variantes.

Río Negro garantiza así que más de 215.000 estudiantes puedan volver este lunes a las aulas en las 1010 escuelas del ámbito público y privado en más de 700 edificios.

Con obras en marcha y servicios funcionando, el Gobierno Provincial profundiza su política educativa con la mirada puesta en el presente y en el futuro de las y los estudiantes de Río Negro.