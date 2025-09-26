El 5 de octubre se realizará la “Expo Alfajor Viedma”

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El intendente Marcos Castro encabezó este jueves la presentación oficial de la “Expo Alfajor Viedma”, un evento gastronómico que tendrá el objetivo de promover el turismo gastronómico, fortalecer la economía local y dar visibilidad a los productores artesanales de la región.

El encuentro, que se desarrollará el domingo 5 de octubre desde las 14 en el Centro Municipal de Cultura, pondrá en valor al alfajor artesanal y a otros productos regionales como dulces, miel, frutos secos, licores y chocolates.

Participarán más de 35 productores regionales, de los cuales un total de 14 se dedican a la producción de alfajores artesanales, junto a otros elaboradores de alimentos. Todos tendrán la posibilidad de exhibir sus creaciones.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo Marco Magnanelli, quien destacó que la propuesta surgió del trabajo conjunto entre la Municipalidad y los productores, y subrayó: “El turista siempre busca llevarse un pedacito de la ciudad que visita, y en Viedma eso se refleja en los alfajores y en los productos regionales, que expresan nuestra identidad y nuestra producción local”.

La “Expo Alfajor Viedma” contará con una variada agenda de actividades, que incluyen: exposición y venta de productos, clases de cocina y demostraciones en vivo, un taller para niños denominado “Vení a armar tu alfajor”, shows musicales, y el primer concurso del alfajor viedmense, para elegir al mejor producto artesanal.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico Rodrigo Santa Cruz remarcó el carácter participativo del evento, y dijo que “esta expo nace de la inquietud de los propios productores de tener un espacio que potencie su trabajo».

Por último el intendente Marcos Castro resaltó la importancia de dar visibilidad a la producción local: «La idea es que se visibilice y se difunda de la mayor manera posible esta propuesta, que sintetiza el trabajo de muchas mujeres y hombres, y proyectos familiares que han llegado a un producto de calidad con identidad viedmense”, dijo el mandatario.

Finalmente, Castro señaló que la Expo Alfajor es también una muestra del desarrollo productivo y cultural de la ciudad: “No es solamente una propuesta gastronómica, es una propuesta de agregado de valor, de generación de empleo, y la demostración de que Viedma no es solo una ciudad administrativa, sino que tiene una zona productiva muy consolidada, con productos de calidad que hoy podemos mostrar con orgullo”