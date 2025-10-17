Lo Principal

El 5 de noviembre sería extraditado Federico Machado a los Estados Unidos

Federico Machado será trasladado al país norteamericano y ya hay fecha. Comunicada por Interpol a la justicia federal de Neuquén, que había ordenado la extradición hace más de un año. Según trascendió, el vuelo será el próximo 5 de noviembre.

Este viaje será de línea, partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y estará a cargo de autoridades estadounidenses, que también cubrirán los gastos del operativo y se harán cargo de la custodia del empresario durante el viaje.

El proceso se ejecutará sobre el plazo máximo establecido por la ley argentina: la Cancillería aprobó la extradición el 9 de octubre y el país requirente tiene 30 días para concretarla. De no cumplirse dentro de ese lapso, Machado podría quedar en libertad. Hasta el momento, permanecerá detenido en una dependencia de la Policía Federal en Viedma, donde fue trasladado tras la revocación de su prisión domiciliaria en la chacra de su madre.

¿Quién es Fred Machado?
Federico Andrés Machado nació el 2 de enero de 1968 en Trelew, Chubut. Se formó como piloto en Estados Unidos y desarrolló emprendimientos en aviación e inmobiliarias.

Según la acusación en su contra, utilizaba aviones adquiridos fraudulentamente para transportar cocaína desde países como Colombia, Venezuela y México hacia EE. UU. También se le imputa el uso de un esquema Ponzi: captaba inversionistas para comprar aeronaves inexistentes con el objetivo de lavar dinero vinculado al narcotráfico.

En abril de 2021 fue detenido en el aeropuerto de Neuquén, cuando aguardaba para abordar un vuelo con destino a Buenos Aires portando su pasaporte.

En 2022, el juez federal Gustavo Villanueva firmó su extradición a EE. UU., en un proceso donde intervino la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar). Desde ese momento Machado permanece bajo arresto domiciliario mientras continúa el litigio internacional.






