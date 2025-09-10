«El 47,7% de la sociedad piensa que el gobierno de Weretilneck es corrupto» según una encuesta reafirmada por Vignoni

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El encuestador y consultor de Rio Negro, Ricardo Vignoni, publica en su página web un reciente estudio de la Consultora PezKoi realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre dio cuenta de que el 47,7% de la sociedad evaluada piensa que hay corrupción en el gobierno de Río Negro que conduce Alberto Weretilneck, a un mes y medio de las elecciones nacionales legislativas.

Se encuestó a 866 personas mayores de 16 años en 15 ciudades de la jurisdicción de la Norpatagonia, con un error de muestra de +/- 3,5% y un nivel de confianza del 95%.

Vignoni advertía sobre este hecho en mayo de 2024

La Consultora de Ricardo Vignoni advertía en el mes de mayo de 2024, en un trabajo de investigación realizado para una empresa privada, que a las serias dificultades que en opinión de los rionegrinos afrontaba el gobierno de Weretilneck en materia de Seguridad, Educación, Salud y Desarrollo Social, se sumaba en la percepción de los ciudadanos rionegrinos sobre la existencia de serios problemas de corrupción en el seno del gobierno.

Sobre 873 entrevistas en Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma, un 53% entendía que existía corrupción en la gestión, que comenzaba a incidir en el descenso de la imagen de Weretilneck que había iniciado su mandato en diciembre del 23 con un 39% de positiva para ir declinando en marzo de 2024 al 31%, llegando al quinto mes del año 2024 al 28% de imagen positiva y un 48% negativa, con picos aún más altos en Viedma y Cipolletti.

En la actualidad sólo un 14,9% pondría las “manos en el fuego” por el mandatario rionegrino

La investigación cuantitativa realizada en los primeros días de este mes por la Consultora PezKoi coincide con el escándalo por las supuestas coimas en el área de discapacidad del gobierno nacional que involucra de lleno a la secretaria general de le presidencia Karina Milei y que pega en el centro del discurso ético del mileísmo.

El sondeo marca que “casi el 60% de los encuestados afirmó que el gobierno del presidente es corrupto”. Además, indica que se hizo la misma pregunta vinculada al Ejecutivo rionegrino de Alberto Weretilneck. “El 47,7% de los encuestados piensa que el oficialismo provincial es corrupto”. Pero el dato más relevante es que apenas el 14,9% “pone las manos en el fuego” por el mandatario patagónico y sus funcionarios.

El informe agrega que “esa misma pregunta la realizamos en nuestro sondeo de marzo y allí, quienes no creían que el Gobierno de Weretilneck fuera corrupto, representaron el 20%” y describe que “la evaluación de gestión de ambos gobiernos arrojó que el 48,2% considera que la gestión de Milei es ´mala` o ´muy mala`, en tanto que el 45% piensa lo mismo sobre el gobierno de Juntos Somos Río Negro”.

Se afirma que ante este panorama, la contienda eleccionaria del 26 de octubre podría ser adversa para el oficialismo rionegrino. De acuerdo a la encuesta, el peronismo (Fuerza Patria) ocuparía con comodidad en primer lugar con un 35,1%. Seguiría La Libertad Avanza (LLA) con 14,7%, el PRO con 10,7% y recién en cuarto lugar aparecería Juntos Defendemos Río Negro (JDRN) con un 10,1%.

“Los atributos personales de los candidatos, la especificidad y verosimilitud de sus mensajes, la capacidad de distribución hipersegmentada y la confrontación conceptual con los rivales directos en términos rionegrinos, serán las variables que definan al ganador de la tercera plaza para el Senado, y ya no el peso de las marcas ni los discursos ambientados en la supuesta polarización nacional”, concluye el informe.

FUENTE: https://ricardovignoni.com.ar/el-477-de-la-sociedad-piensa-que-el-gobierno-de-weretilneck-es-corrupto/