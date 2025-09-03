El 16 de octubre serán las elecciones en UnTER y dos son las listas que competirán

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Junta Electoral Provincial de la UnTER informó que el lunes 1 de septiembre procedió a la oficialización de las dos listas presentadas para las elecciones del próximo 16 de octubre, tal como se había estipulado en la modificación del cronograma electoral.

En esta oportunidad, se inscribieron dos agrupaciones: “Docentes al Frente (DAF) – Multicolor” y “Unidad Docente Azul Arancibia Celeste”.

En relación con la reserva de colores y número de lista, los apoderados de la lista DAF – Multicolor realizaron la reserva del número 4 y los colores rojo, negro, fucsia, violeta y marrón.

Por su parte, los apoderados de la agrupación Unidad Docente Azul Arancibia Celeste reservaron los colores azul, verde y celeste.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la UnTER y la Ley Orgánica N° 4.819, se oficializaron las listas con los candidatos a los siguientes órganos y representaciones:

Consejo Directivo Central

Comisión Revisora de Cuentas

Consejo de Administración de I.PRO.S.S.

Junta de Disciplina de UnTER

Delegados al Departamento de Salud en la Escuela

Delegados Congresales a CTERA

Representaciones ante el CPE en la Junta de Clasificación para la enseñanza Inicial, Primaria, Secundaria y en la Junta de Disciplina.