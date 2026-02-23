Durante la madruga en el barrio Guido de Viedma fue detenido un hombre que tenía pedido de captura
Este domingo pasadas las 02:30, personal de la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) de la Comisaría 30° de Viedma que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de la Escuela 27 del barrio Guido procedió a la identificación de un hombre mayor de edad.
Al verificar sus datos en el sistema 911, se constató que registraba pedido de captura activo, requerido por la Fiscalía N° 3 en el marco de actuaciones judiciales vigentes.
Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso la detención del sujeto y su traslado a la unidad policial, quedando a la espera de nuevas directivas.
