Dos veces por mes la calle Buenos Aires será un «Paseo Peatonal de Compras»

El intendente Marcos Castro anunció que la calle Buenos Aires será peatonalizada dos sábados por mes, luego del primer Paseo Peatonal de Compras realizado el pasado sábado 23 de agosto.

De esta forma, este sábado 13 de septiembre, de 9 a 20.30, se llevará adelante una nueva edición del paseo comercial, en calle Buenos Aires entre 25 de Mayo y Mitre.

La propuesta contará nuevamente con la participación de comercios no solo de la calle Buenos Aires, sino también de las inmediaciones, con el objetivo de continuar impulsando las ventas de temporada a través de ofertas y beneficios para los vecinos y vecinas.

«Las sensaciones son muy positivas», destacó Castro, y recordó que en la primera edición «la calle Buenos Aires se llenó de vecinos y vecinas, hubo encuentro y hubo ventas».

«Todos los días trabajamos para que Viedma esté mejor, y esto nos demuestra que cuando generamos espacios de calidad para nuestros comerciantes y nuestros vecinos, la respuesta es inmediata», agregó el intendente.

Así, durante la jornada, los locales exhibirán sus productos en la vereda para generar un espacio atractivo de paseo, pensado para recorrer en familia y aprovechar promociones especiales.

La actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo. Su titular, Marco Magnanelli, confirmó que «los próximos eventos se realizarán los días sábados 13 y 27 de septiembre, estableciéndose como una actividad regular el segundo y último sábado de cada mes».

Los comercios que aún deseen sumarse pueden inscribirse comunicándose al 2920366864.

«Los futuros eventos mantendrán el formato exitoso del primer encuentro, con comercios exhibiendo productos en la vereda, ofertas especiales, y se sumarán actividades temáticas, música y propuestas culturales para toda la familia», cerró Magnanelli.