Dos sujetos que estaban robando en una vivienda de Viedma fueron atrapados por la policía

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

En horas de la madrugada de este lunes, personal policial de la Subcomisaria 63, logró la detención de dos individuos en plena comisión de un hecho delictivo, en una vivienda ubicada sobre calle Berutti de la capital rionegrina.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre ruidos extraños en una vivienda lindante. De manera inmediata, una comisión a bordo del móvil policial se hizo presente en el lugar, donde fue recibida por el propietario de la morada, que también llegó al lugar.

Al ingresar, los uniformados sorprendieron a dos sujetos en el interior de la vivienda. Tras impartir la voz de alto, ambos fueron reducidos sin ofrecer resistencia.

Posteriormente se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión de los individuos y la prosecución de las diligencias judiciales correspondientes por el delito de robo con escalamiento en flagrancia.