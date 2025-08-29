Dos personas con pedido de captura fueron detenidas en operativos de la policía en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Policía de Río Negro, en coordinación con la Unidad Regional Primera, desplegó una serie de operativos en distintos puntos de la ciudad de Viedma.

Las acciones contaron con la participación de personal de orden público, unidades especiales como COER y BMA, y agentes de tránsito municipal. Como resultado, se logró la detención de dos personas con pedido de captura vigente, además de la retención de un automóvil y una motocicleta por falta de documentación.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en calles Sánchez y Las Violetas, del barrio Parque Independencia, donde se identificó a un ciudadano con pedido de detención vigente desde marzo de 2023, quien fue trasladado a la Comisaría 34° y quedó a disposición de la Fiscalía N°1. Minutos más tarde, en Boulevard Ituzaingó y Gallardo, otro individuo fue detenido tras arrojar un pedido de captura del año 2016. Este fue llevado a la Comisaría 1ª.

Los controles se extendieron entre las 18:00 y las 22:00 horas, permitiendo la identificación de más de mil personas en distintos puntos estratégicos. Desde la fuerza destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral de prevención del delito y control vehicular, impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro en conjunto con el municipio.