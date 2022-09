Docentes comenzaron el ayuno en la carpa instalada frente a la Casa de Gobierno

Será “con algunos compañeros, de manera progresiva se van a ir sumando, vamos a convocar un plenario en la Carpa”. Comunicó también que desde UnTER se definió denunciar por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al Ministro de Trabajo Jorge Stopiello.

“El martes 6 el Ministerio de Educación y Derechos Humanos no realizó una nueva propuesta salarial a la UnTER, no contempló los requerimientos del sindicato y no accedió a abonar el aumento de agosto. Como si fuera poco, arbitrariamente impuso que la paritaria pase a cuarto intermedio para el martes 13 con la venia del Ministro de Trabajo. Ante esta situación los representantes de UnTER rechazaron el cuarto intermedio y se retiraron de la reunión sin firmar el acta. Docentes que se encontraban en la Carpa, frente a Casa de Gobierno, se acercaron a Trabajo con bombos y redoblantes y al enterarse que el gobierno habría filtrado a los medios que se pasaba a cuarto intermedio, definición que no había sido acordada con el sindicato expresaron su malestar con cánticos. Llama la atención la rapidez con que las noticias que aún no han sucedido, circulan por medios hegemónicos, incluso mientras los paritarias se encuentran reunidos debatiendo.

Una vez en la Carpa, se resolvió profundizar las acciones políticas en el marco de la conciliación obligatoria con un ayuno para visibilizar el conflicto que estamos atravesando los trabajadores de la educación. A tal fin, se convocó a la licenciada en nutrición Sonia Lascano, quien explicó los alcances y las características que se deben tener en cuenta para iniciar la etapa de ayuno permanente; como así también las condiciones psicofísicas que se deben tener en cuenta.

En forma colectiva se definió que cinco docentes comenzarán este jueves 8 de septiembre y se irán sumando cada día más compañeros. Ellos son: Sandra Schieroni, María Alejandra «Kakana» Grau y María Inés «Lúa» Hernández de Roca – Fiske Menuco, Silvana Inostroza de Villa Regina y Juan Villarroel, de Sierra Grande. Responsabilizamos al gobierno provincial por el riesgo en la salud de cada uno de ellos. Esta medida extrema se toma por estar imposibilitados de realizar medidas de acción directa por encontrarnos en el marco de la conciliación obligatoria.

La estrategia del gobierno hasta este momento ha sido el destrato y la soberbia antes de dar una respuesta efectiva. El conjunto de la docencia tiene muy en claro que con su tarea cotidiana construye ciudadanía, lo que implica tanto el respeto por las leyes como el derecho a la protesta. Por ello, se aceptó la conciliación obligatoria pero no se resigna a continuar la lucha y lo hace de la misma manera que cuando trabaja en el aula, poniendo el cuerpo, las convicciones y el compromiso al servicio de las causas justas.