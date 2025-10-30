Difamaba al juez Sacco de Viedma tuvo que pedir disculpas y borrar los videos de sus redes
Se realizó este jueves una audiencia de conciliación tras una denuncia por delito de acción privada que presentó el juez de Garantías de Viedma Guillermo Gonzalez Sacco contra una persona que publicó un video injuriante en Facebook.
Como parte del acuerdo conciliatorio, el ciudadano pidió disculpas al juez, que las aceptó. Asimismo, la persona se comprometió a borrar, en un plazo máximo de tres días, los videos publicados que estén relacionados con el juez.
Además, el magistrado a cargo de la audiencia prohibió que se realicen nuevas publicaciones en redes sociales, así como cualquier otro acto de molestia entre las partes.
