Difamaba al juez Sacco de Viedma tuvo que pedir disculpas y borrar los videos de sus redes

jueves 30 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Se realizó este jueves una audiencia de conciliación tras una denuncia por delito de acción privada que presentó el juez de Garantías de Viedma Guillermo Gonzalez Sacco contra una persona que publicó un video injuriante en Facebook.

Como parte del acuerdo conciliatorio, el ciudadano pidió disculpas al juez, que las aceptó. Asimismo, la persona se comprometió a borrar, en un plazo máximo de tres días, los videos publicados que estén relacionados con el juez.

Además, el magistrado a cargo de la audiencia prohibió que se realicen nuevas publicaciones en redes sociales, así como cualquier otro acto de molestia entre las partes.