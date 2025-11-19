Lo Principal

Dictamen favorable al proyecto del STJ destinado a proteger a quienes encuentran dificultades para ejercer sus derechos

La Legislatura de Río Negro, en una reunión plenaria de comisiones realizada este martes, dio dictamen favorable -por mayoría- a un proyecto enviado por el Superior Tribunal de Justicia, que busca incorporar varios anexos a su Ley Orgánica 5731.

La iniciativa, que fue fundamentada por el juez Ricardo Apcarian, pretende unificar la normativa y establecer parámetros de conducta judicial más objetivos.

Los anexos propuestos incluyen la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, junto con los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, el documento ECOSOC 2006/23 y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Estos principios buscan proteger a quienes encuentran especiales dificultades para ejercer sus derechos, ya sea por edad, género, o circunstancias sociales y económicas.

Además de la incorporación de estos códigos de conducta y acceso a la justicia, la propuesta también modifica la competencia de los Juzgados de Paz para atender de manera más eficiente asuntos menores, incluyendo casos de violencia de género y familia en ciertas jurisdicciones.

Otros proyectos que obtuvieron el respaldo de los legisladores en la reunión plenaria fueron el que impulsa garantizar el duelo respetado y la atención integral ante la muerte perinatal y gestacional y el que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos de Río Negro. Ambos obtuvieron unanimidad.

También pudieron avanzar las iniciativas para armonizar el procedimiento laboral con las recientes reformas de modernización digital en los códigos procesales de la provincia (por mayoría), así como otra que instituye el 28 de julio de cada año como “Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina”.

Otras dos iniciativas superaron esta instancia: recomposición del monto de las Pensiones Graciables Vitalicias otorgadas a los Bomberos Voluntarios retirados, e implementación de un dispositivo QR para emergencias médicas y asistencia inmediata.







