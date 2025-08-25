Detuvieron en Viedma a dos personas por robo y secuestraron un arma de fuego

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Este sábado personal de la Comisaría Primera de Viedma, junto a las unidades U34, U38 y BMA, llevó adelante un operativo tras un hecho de robo calificado con uso de arma de fuego, que culminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de elementos vinculados al ilícito.

Alrededor de las 9 horas de este sábado, se recibió un llamado al 911 informando que un ciudadano había sido abordado en la intersección de calles Dorrego y Laprida por dos individuos en motocicleta de 150 cc, quienes mediante el uso de un arma de fuego le sustrajeron su bicicleta marca Volta, rodado 29, color gris, y se dieron a la fuga.

Con la colaboración del sistema de cámaras de vigilancia, la policía logró localizar a los responsables en el barrio Prensa, donde uno de ellos fue aprehendido tras arrojar la bicicleta y ser reducido por el personal policial. El conductor de la motocicleta continuó la fuga hasta un domicilio particular ubicado en calle 15 y 22, barrio Lavalle, donde se refugió. Finalmente, el sujeto se entregó voluntariamente a la unidad U38.

Durante la intervención, los efectivos debieron enfrentar resistencia de familiares del sujeto y la agresión de un can de gran tamaño, logrando resguardar la integridad física del personal policial.

La motocicleta utilizada en el hecho, marca Corven 150 cc, con cuadro potencialmente adulterado.

La bicicleta sustraída, propiedad de la víctima.

Un arma de fuego tipo revolver calibre .22, hallada en la zona del procedimiento.

La Fiscalía en turno dispuso, la aprehensión de los involucrados, la realización de pericias sobre los elementos secuestrados, la extracción de filmaciones de cámaras públicas y privadas para incorporar al expediente.

La investigación continúa por robo calificado con uso de arma de fuego, con medidas complementarias y análisis de la posible adulteración de la numeración de la motocicleta secuestrada.