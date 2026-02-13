Detuvieron a un hombre que intentó robar en una iglesia en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Sistema Integral de Prevención del Delito volvió a demostrar su eficacia en Viedma: la tecnología de videovigilancia permitió detectar en directo a un joven que ingresaba sin autorización a una iglesia evangélica del barrio Guido, frente a la plaza, y minutos después fue detenido por efectivos de la Comisaría 30°.

youtube.com/watch?v=U4_UYKvHt5g&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Frionegro.gov.ar%2F&source_ve_path=OTY3MTQ

La secuencia comenzó a las 23.09 del miércoles, cuando un operador del Centro de Monitoreo de RN Emergencias 911 observó en pantalla a un muchacho saltando el cerco perimetral de la capilla. La cámara registró cada movimiento y mientras lo seguía, dio aviso inmediato a la unidad policial. Después de varios minutos, el sospechoso, vestido con campera azul y pantalón gris, dejó el predio y rápidamente intentó pasar desapercibido, pero ya había quedado marcado por las imágenes.

Acto seguido, un patrullero de la Comisaría 30° y varios efectivos que cumplían tareas de prevención peatonal, llegaron al lugar y encontró inmediatamente al joven, que pretendía mezclarse entre los vecinos. La rápida coordinación permitió interceptarlo y trasladarlo a la dependencia policial para su identificación. Allí se le practicó el protocolo médico habitual y se iniciaron las averiguaciones de antecedentes.

Lo más destacado es que todo el procedimiento se desarrolló en cuestión de minutos: desde la detección inicial hasta la aprehensión pasaron apenas diez. Este tiempo récord refleja la importancia de contar con un sistema de vigilancia activo y con personal entrenado para actuar de inmediato. La combinación de tecnología y presencia policial volvió a dar resultados concretos.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro se remarcó que el Sistema Integral de Prevención del Delito constituye una herramienta clave para anticiparse a situaciones de riesgo y garantizar la protección de espacios públicos y privados en la capital provincial.