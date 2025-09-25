Detuvieron a un hombre por robar una bicicleta en Viedma
Un hombre fue aprehendido este martes al mediodía por personal de la Comisaría 34° de Viedma, luego de ser acusado de sustraer una bicicleta en plena vía pública.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando un transeúnte alertó a efectivos policiales que patrullaban por calle México sobre el robo cometido por un sujeto que se había dado a la fuga a bordo del rodado.
Tras iniciar la búsqueda, los uniformados lograron divisar al sospechoso circulando por calle Moreno en dirección a México. Luego de una breve persecución, fue interceptado y reducido en la intersección de Alvear y México. En el lugar se presentó la madre del menor damnificado, quien reconoció la bicicleta y expresó su intención de radicar la denuncia correspondiente en la unidad policial.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó la aprehensión del acusado y dispuso las diligencias de rigor, a la espera de la verificación de antecedentes. En tanto, se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar peritajes en el lugar. El sospechoso permanece detenido a la espera de nuevas disposiciones judiciales.
Debe estar conectado para enviar un comentario.