Detuvieron a un hombre por robar una bicicleta en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Un hombre fue aprehendido este martes al mediodía por personal de la Comisaría 34° de Viedma, luego de ser acusado de sustraer una bicicleta en plena vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando un transeúnte alertó a efectivos policiales que patrullaban por calle México sobre el robo cometido por un sujeto que se había dado a la fuga a bordo del rodado.

Tras iniciar la búsqueda, los uniformados lograron divisar al sospechoso circulando por calle Moreno en dirección a México. Luego de una breve persecución, fue interceptado y reducido en la intersección de Alvear y México. En el lugar se presentó la madre del menor damnificado, quien reconoció la bicicleta y expresó su intención de radicar la denuncia correspondiente en la unidad policial.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó la aprehensión del acusado y dispuso las diligencias de rigor, a la espera de la verificación de antecedentes. En tanto, se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar peritajes en el lugar. El sospechoso permanece detenido a la espera de nuevas disposiciones judiciales.