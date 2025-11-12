Detienen un sujeto que llevaba una moto a tiro y resultó que la había robado hacía pocos minutos
Efectivos de la Comisaría 30° del barrio Guido intervinieron el pasado martes 11 de noviembre, cuando se observó a una persona trasladando una motocicleta a tiro.
De inmediato, los móviles policiales realizaron un rastrillaje, recibiendo una nueva alerta del 911 que indicaba la presencia del individuo en calles Cardenal Cagliero y Malen. El personal continuó con la búsqueda, logrando finalmente ubicar al sospechoso en la calle Formosa al 1900, junto al rodado en cuestión.
Durante el procedimiento, el sujeto intentó evadir a los uniformados arrojando la motocicleta al suelo, tratándose de una motocicleta marca Siam 110 c.c., cuya propiedad no pudo justificar. Tras las verificaciones correspondientes, se constató que el vehículo presentaba pedido por sustracción reciente, motivo por el cual se procedió a su aprehensión y traslado a la unidad policial.
El accionar conjunto del personal de la Brigada Motorizada de Apoyo, efectivos peatonales y móviles de la Comisaría 30°, permitió esclarecer el hecho en cuestión y recuperar el rodado sustraído en tiempo récord. La rápida respuesta policial reafirma el compromiso y la eficacia con que las unidades de la Policía de Río Negro actúan frente a hechos delictivos en la ciudad.
