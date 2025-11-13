Detienen en Viedma a un hombre con tres pedidos de captura

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Personal de la Comisaría 34° de Viedma, junto a integrantes del Gabinete Criminalístico, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Perú, en el marco de una causa por robo. Como resultado del procedimiento, un hombre fue detenido.

La diligencia, dispuesta por la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial, se inició este miércoles por la tarde con el objetivo de secuestrar una bicicleta que había sido sustraída.

Durante el operativo, una mujer y un hombre —ambos conocidos en el ambiente delictivo— salieron de uno de los departamentos y comenzaron a agredir físicamente a una integrante del personal policial, para luego darse a la fuga por calles Guido y Juan Manuel de Rosas, trepando también a los techos de viviendas lindantes.

De forma paralela, se solicitó la colaboración del Comando 911, ya que la mujer contaba con una tobillera electrónica con GPS, constatándose que el dispositivo se encontraba interrumpido o dañado.

El agresor, en tanto, fue interceptado a pocas cuadras del lugar y trasladado a la dependencia policial, donde se verificó que poseía tres pedidos de captura vigentes, emitidos por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 10 de General Roca.

Por disposición de la fiscal en turno, el individuo fue aprehendido, y se recepcionó la correspondiente denuncia penal en el marco de una causa por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.