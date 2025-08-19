Detienen a una mujer por robar elementos de diferentes comercios céntricos en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Este lunes por la tarde, una mujer fue detenida en pleno centro de Viedma tras ser sorprendida sustrayendo elementos de al menos dos comercios. El hecho fue detectado por personal policial de la Comisaría 1° que realizaba tareas de prevención en la zona.

La intervención se produjo en la calle Buenos Aires, cuando un efectivo observó a una mujer conocida en el ámbito delictivo circulando de manera sospechosa con una mochila y un bolso de compras. La mujer había ingresado a un comercio ubicado en la intersección de las calles Colón y Buenos Aires, donde tomó un perfume y se retiró del lugar sin abonarlo. Luego, ingresó a una galería comercial sobre calle Saavedra.

Una vez que la mujer de 30 años fue identificada, se le solicitó exhibir el contenido de sus bolsos donde se hallaron tres cajas de perfumes y ropa interior con sus respectivas perchas.

Todos los elementos fueron reconocidos por diferentes propietarias de comercios, uno de alrededores y otra mujer manifestó que tanto la ropa interior como dos de los perfumes, pertenecía a su lencería ubicada sobre la calle Guido.

La fiscal de turno, en tanto, dispuso la detención de la ciudadana y la intervención del Gabinete de Criminalística. Por su parte, los elementos secuestrados fueron restituidos a sus propietarias bajo acta y testigos.