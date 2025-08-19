Lo Principal

Detienen a una mujer por robar elementos de diferentes comercios céntricos en Viedma

Este lunes por la tarde, una mujer fue detenida en pleno centro de Viedma tras ser sorprendida sustrayendo elementos de al menos dos comercios. El hecho fue detectado por personal policial de la Comisaría 1° que realizaba tareas de prevención en la zona.

La intervención se produjo en la calle Buenos Aires, cuando un efectivo observó a una mujer conocida en el ámbito delictivo circulando de manera sospechosa con una mochila y un bolso de compras. La mujer había ingresado a un comercio ubicado en la intersección de las calles Colón y Buenos Aires, donde tomó un perfume y se retiró del lugar sin abonarlo. Luego, ingresó a una galería comercial sobre calle Saavedra.

Una vez que la mujer de 30 años fue identificada, se le solicitó exhibir el contenido de sus bolsos donde se hallaron tres cajas de perfumes y ropa interior con sus respectivas perchas.

Todos los elementos fueron reconocidos por diferentes propietarias de comercios, uno de alrededores y otra mujer manifestó que tanto la ropa interior como dos de los perfumes, pertenecía a su lencería ubicada sobre la calle Guido.

La fiscal de turno, en tanto, dispuso la detención de la ciudadana y la intervención del Gabinete de Criminalística. Por su parte, los elementos secuestrados fueron restituidos a sus propietarias bajo acta y testigos.






situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play