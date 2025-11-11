Detienen a cuatro sujetos que intentaron robar una moto en Viedma
Durante la madrugada del 11 de noviembre, alrededor de la 01:10 horas, personal de la Comisaría 30° de Viedma intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre cuatro individuos que habrían intentado sustraer una motocicleta en una vivienda ubicada en calle Corrientes. Los sujetos provocaron daños en el portón corredizo del inmueble y se dieron a la fuga sin lograr concretar el robo.
Cerca de las 02:05 horas, en inmediaciones de calles Flores del Campo y Don Bosco, los efectivos observaron a dos masculinos que, al notar la presencia policial, intentaron huir. Ambos fueron interceptados e identificados, tratándose de un mayor y un menor de edad, quienes vestían ropas similares a las descriptas por vecinos del primer hecho. En la misma zona, se constató otro domicilio en calle Don Bosco al 100 con rotura de candado y portón.
Continuando con las recorridas, el personal logró ubicar a otros dos menores de edad en cercanías del lugar, procediendo a su demora. Se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes. El mayor quedó a disposición de la Justicia, mientras que los menores fueron alojados en el CAD. Los propietarios de ambos domicilios radicaron las denuncias penales pertinentes.
