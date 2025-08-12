Despistó un camión del municipio de Patagones en lavruta y hay dos heridos

martes 12 de agosto de 2025

Un desperfecto mecánico derivó en un despiste de un camión de la Municipalidad de Patagones.

Dos trabajadores municipales, que se trasladaban en un camión desde Juan A. Pradere a Carmen de Patagones, debieron ser asistidos producto de golpes recibidos en el accidente.

El rodado transitaba alrededor de las 18 horas de este martes por la ruta nacional N°3, «se bloqueo» y provocó el repentino incidente, producto del cual quedo detenido en la bamquina en «tijera» con el carreton qué traía enganchado.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, Salud y Policía Comunal de Stroeder.