Despistó un camión del municipio de Patagones en lavruta y hay dos heridos
Dos trabajadores municipales, que se trasladaban en un camión desde Juan A. Pradere a Carmen de Patagones, debieron ser asistidos producto de golpes recibidos en el accidente.
El rodado transitaba alrededor de las 18 horas de este martes por la ruta nacional N°3, «se bloqueo» y provocó el repentino incidente, producto del cual quedo detenido en la bamquina en «tijera» con el carreton qué traía enganchado.
En el lugar trabajó personal de Bomberos, Salud y Policía Comunal de Stroeder.
