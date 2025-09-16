Lo Principal

Designaron un nuevo fiscal en Viedma que se desempeñaba como adjunto

El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción designó en Viedma a una coordinadora para la Oficina de Tramitación Integral Laboral (OTIL) y a un fiscal.

La vacante de fiscal se produjo luego de que Guilermo González Sacco asumiera como juez de Garantías.

La sesión fue presidida por la jueza Cecilia Criado, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). También participaron el camarista Marcelo Valverde y el fiscal general Fabricio Brogna.

Integraron el Consejo los legisladores Lucas Pica, Marcelo Szczygol y Juan Murillo Ongaro. En representación del Colegio de Abogados intervinieron Gastón Suracce, Valentina Fernanda Baigorria Funes y Maximiliano Mullally Bratulich.

Tras escuchar las exposiciones, el Consejo de la Magistratura designó por unanimidad a Claudia Pezzali como coordinadora de la OTIL.

Luego se realizaron las entrevistas a los postulantes del concurso para fiscal, y fue designado por unanimidad Francisco Marano, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal adjunto.






situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play