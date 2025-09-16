Designaron un nuevo fiscal en Viedma que se desempeñaba como adjunto
El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción designó en Viedma a una coordinadora para la Oficina de Tramitación Integral Laboral (OTIL) y a un fiscal.
La vacante de fiscal se produjo luego de que Guilermo González Sacco asumiera como juez de Garantías.
La sesión fue presidida por la jueza Cecilia Criado, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). También participaron el camarista Marcelo Valverde y el fiscal general Fabricio Brogna.
Integraron el Consejo los legisladores Lucas Pica, Marcelo Szczygol y Juan Murillo Ongaro. En representación del Colegio de Abogados intervinieron Gastón Suracce, Valentina Fernanda Baigorria Funes y Maximiliano Mullally Bratulich.
Tras escuchar las exposiciones, el Consejo de la Magistratura designó por unanimidad a Claudia Pezzali como coordinadora de la OTIL.
Luego se realizaron las entrevistas a los postulantes del concurso para fiscal, y fue designado por unanimidad Francisco Marano, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal adjunto.
