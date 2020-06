Desde el lunes y en tres etapas volverán los empleados públicos al trabajo

Liliana Arriaga, secretaria de la Función Pública evaluó que “fue un buen diálogo” el que mantuvieron con los representantes gremiales, y que se lograron algunos acuerdos hasta lograr la implementación plena de los nuevos protocolos que serán obligatorios en el regreso del personal a las oficinas.

En la reunión se definieron los principios rectores que deben tener en cuenta los Ministerios al presentar sus normativas, se trata de “como debe ser el ingreso al trabajo, como lavarse las manos, como deber ser el uso de las herramientas de trabajo, la modificación de ciertos procedimientos administrativos para evitar la circulación dentro y fuera de los organismos, la limpieza, el proceso para que los agentes puedan viajar, como mantener vehículos, ante que síntomas el empleado no tiene que volver a trabajar”, enumeró Liliana Arriaga.

También se pautó una posible organización de los Ministerios para esta etapa: “La gente puede reingresar en forma gradual. Sería en 3 etapas de acuerdo al criterio de cada uno de los organismos”. Además, se “pueden utilizar sistema de turnos y contraturnos o teletrabajo”.

Sobre los próximos pasos Arriaga comentó que “habrá una nueva reunión en 20 días para evaluar la implementación de los protocolos sanitarios, donde se discutirán los ajustes a realizarse para resguardar la salud de los agentes, brindar atención a los ciudadanos y reconvertir los circuitos administrativos hacia una modalidad que permita resguardar la salud y disminuir la circulación de personas.

Capacitación masiva sobre hábitos saludables en el trabajo

Se brindará una capacitación a cada agente con los cuidados básicos que deberán ser tenidos en cuenta en el regreso a sus tareas.

“Va a ser una capacitación virtual a través del IPAP. Las personas ingresarán a un link donde podrán hacer la capacitación que estimamos en 2 horas. Finalizará con una certificación online que emitirá el IPAP y sirve para que cada agente lo presente en Recursos humanos y pueda comenzar con su trabajo. La podrán hacer como primera tarea en el regreso a las oficinas.”

VISION DE UPCN

“Estas pautas mínimas serán la base con las que cada repartición generará su propio protocolo sanitario; las áreas de RRHH deberán presentar una confección detallada al respecto. También habrá instancias virtuales de capacitación obligatoria sobre medidas de prevención personal COVID-19.

Es importante aclarar que se prevé que los agentes vuelvan a sus tareas de forma escalonada y que cada uno será convocado personalmente en función de lo que su organismo planifique. Por otro lado, los compañeros y compañeras que están dentro de los grupos de riesgo no deberán ir a trabajar. Tampoco concurrirán aquellos agentes con menores a cargo y, en el caso de que ambos padres sean agentes públicos, uno de ellos quedará al cuidado de los menores.

Durante la reunión se hicieron presentes funcionarios del Ministerio de Educación para explicar que los agentes del Personal de Servicio de Apoyo (PSA) de las escuelas no serán convocados hasta tanto inicien las clases. Se habló aquí de la necesidad de incorporar personal para el trabajo en las escuelas. Luis Rosas, de la Mesa Directiva de UPCN dijo que “venimos planteando desde hace mucho la falta de personal, cuestión que se agrava ahora porque hay muchos compañeros y compañeras que se jubilan”. El funcionario de Educación consignó que, entre PSA y agentes administrativos, hay en ese organismo alrededor de 260 agentes en condiciones de jubilarse.

Otro tema que volvió a presentarse en la reunión fue el del teletrabajo en este contexto de pandemia. “Desde la UPCN solicitamos un tiempo prudencial para consultar a las bases“ dijo Mónica Miranda, integrante de la mesa Directiva provincial de nuestro gremio. Luis Rosas expresó que “el teletrabajo no tiene ni en el país ni en la provincia un marco legal que lo reglamente y sin un marco que lo regule no podemos aceptar que se presten servicios bajo esa modalidad”. El ‘trabajo remoto’ -como lo llama el gobierno actualmente-, presenta muchas aristas que deben ser analizadas “como sindicato de agentes públicos somos responsables de buscar que se garanticen todos los derechos, en cualquier modalidad y debemos velar por eso”, agregó Mónica Miranda.

La reunión finalizó pasado el mediodía y se pautó un nuevo encuentro para evaluar la implementación de los protocolos en cada uno de los ministerios dentro de aproximadamente 20 días.

“Estaremos atentos al marco legal y puesta en práctica de los protocolos en este proceso de reincorporación paulatina. También muy pendientes de todo lo que los trabajadores y trabajadoras nos comenten sobre la implementación de estas medidas de protección y su estricto cumplimiento”, dijo Luis Rosas al finalizar.

VISION DE ATE

En este marco, el sindicato dijo que logró que siga exceptuado de asistir a los establecimientos el Personal de Servicio y Apoyo (PSA), quienes no serán convocados en ningún caso en esta etapa.

Tras haber acordado la instrumentación de una capacitación a través del IPAP, que deberán realizar todos los estatales vinculada a las medidas de distanciamiento, aseo y buenas prácticas en los puestos de trabajo, en el día de hoy *se avanzó en el contenido de lo que se brindará en la capacitación* y se indicó que la misma *estará publicada desde el viernes en la plataforma del instituto*.

Se trata de un manual de pautas mínimas que tienen que tener todos los protocolos de actuación frente al COVID 19 para el retorno de los estatales, algo que se dará solo *en los departamentos que han pasado a la FACE 5 donde ya rige el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO)*.

En todos los casos, *siguen exceptuados los grupos de riesgo y las madres o padres que se encuentren solos con los niños en edad escolar*. En este sentido, desde el ejecutivo indicaron que está previsto que este sector, en la medida de las posibilidades, pueda hacer el trabajo desde su hogar.

En este punto, cabe destacar que *ATE volvió a manifestar y dejar en claro la posición tomada respecto a la implementación del teletrabajo*, modalidad que solo es aceptada por un tiempo limitado y fundada en razones de fuerza mayor, pero *que de ninguna manera es admisible para un funcionamiento bajo condiciones normales*.

Finalmente, se indicó que *no debe presentarse nadie que no haya sido notificado por el área de Recursos Humanos* y desde *ATE se acordó una próxima reunión dentro de 20 días a fin de realizar un seguimiento en la implementación* del retorno de los estatales a las oficinas administrativas.