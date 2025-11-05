Denunciaron penalmente a Villaverde y la oposicióndice que «es una vergüenza para Río Negro»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Berros y Delgado Sempé denunciaron a Villaverde y su entorno por el intento de cobrar facturas truchas de más de 140 millones de pesos. La senadora electa “es una mancha oscura en la democracia y una vergüenza para Río Negro”.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, junto a su par Luciano Delgado Sempé, presentaron ante la Justicia Federal una denuncia penal contra la diputada nacional y senadora electa Lorena Villaverde, el jefe de campaña Julián Goinhex y el funcionario de ANSES Abelardo Calfín, por presuntos delitos cometidos en el marco del financiamiento público de la última campaña electoral de La Libertad Avanza Río Negro.

La presentación judicial por parte del bloque que también integran Ayelén Spósito, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao incluye acusaciones por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5° del Código Penal), falsedad ideológica (art. 292 C.P.) y emisión de facturas apócrifas (art. 298 bis C.P.), a partir de las irregularidades reveladas por el propio responsable financiero de la fuerza libertaria, Roberto Zgaib, quien advirtió sobre una factura por más de 70 millones de pesos por trabajos de cartelería “que nunca se realizaron”.

“No es una operación mediática ni una denuncia política. Es una maniobra para quedarse con los fondos públicos que la Justicia Electoral destina a las campañas”, sostuvo Berros. “La narcocandidata de Milei y sus laderos trucharon facturas para llenarse los bolsillos. El propio tesorero de La Libertad Avanza lo sacó a la luz: no están en condiciones ni de administrar un kiosco”, agregó.

Delgado Sempé explicó que la denuncia “apunta a frenar un esquema de corrupción que desnuda la verdadera naturaleza del espacio que se presenta como ‘la nueva política’”. Y añadió: “Mientras el principal financista de LLA Río Negro, Fred Machado, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, su estructura local intentó apropiarse de más de 140 millones de pesos a través de facturas falsas y contratos irregulares”.

Los legisladores advirtieron además que el caso incluye graves incompatibilidades éticas y legales, ya que Abel Calfín, actual jefe de la Oficina de ANSES en Villa Regina, aparece como proveedor de material publicitario para la campaña de LLA. “Esto es una violación directa de la Ley de Ética Pública, que prohíbe a los funcionarios ser proveedores del Estado por sí o por terceros. Es inconcebible que desde un cargo público se gestione dinero público para beneficio personal”, señalaron.

En el escrito judicial se destaca también que la fuerza libertaria afiliaba personas fallecidas y deportistas sin consentimiento para cumplir con los requisitos de personería política, utilizando presuntamente bases de datos de ANSES. “Villaverde es sin dudas una mancha oscura en la democracia argentina y una vergüenza para Río Negro. Donde hay un fraude o dinero malhabido, está Villaverde”, expresó Berros.

Finalmente, ambos legisladores remarcaron que “La Libertad Avanza no llegó a la política para mejorar la vida de la gente, sino para usar el Estado como negocio propio”. “Se venden como el cambio, pero reproducen los peores vicios de la vieja política: facturas truchas, enriquecimiento ilícito y desprecio por lo público. Nuestra obligación es denunciarlo. En Río Negro dejaron de ser La Liberta Avanza para ser La Estafa Avanza”, concluyeron.