Denunciarán penalmente a la persona que agredió a un enfermero en el Hospital Zatti

El Ministerio de Salud presentará una denuncia penal ante la agresión sufrida por un enfermero en la guardia del hospital Artémides Zatti de Viedma.

Hospital Zatti

El hecho, ocurrido anoche, es considerado un acto de violencia inaceptable contra el personal de salud.

La medida busca sentar un precedente claro y firme contra quienes ejerzan violencia en los establecimientos sanitarios de la provincia, garantizando que este tipo de agresiones no queden impunes.

La denuncia penal permitirá a la justicia investigar el caso y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.

Al respecto, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, manifestó: «No vamos a tolerar ninguna forma de violencia contra quienes dedican su vida a cuidar a los demás. Los trabajadores de la salud merecen un ambiente seguro y digno para desempeñar su labor».

Agregó: «Desde el Gobierno de Río Negro vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defenderlos y asegurar que cada agresión tenga una consecuencia judicial.»

El Gobierno Provincial reitera su compromiso de proteger y resguardar a todo el equipo de salud y condena enérgicamente cualquier acto que atente contra su integridad física y psicológica.







