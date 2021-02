Delegados de Horizonte se reunieron con legisladores de la oposición por el IAPS que pasaría a Sancor

Los delegados informaron que remitieron una nota al presidente de la firma Oscar Pereyra planteando el malestar por esta determinación que entraría en vigencia el martes próximo y rechazando “cualquier operatoria que perjudique a la empresa”. Calculan que un 63 por ciento de los aportes de los empleados públicos para el seguro irá a la firma privada.

Ante los legisladores manifestaron que se trata de un negocio ya consumado y que a partir del martes los empleados públicos ya no tendrán más Horizonte Seguros sino que serán asegurados de Sancor. Calculan que un 63 por ciento de los aportes de los empleados públicos para el seguro irá a la firma privada.

Los referentes sostienen que el gobierno intenta desmantelar Horizonte y que es muy llamativo que los gerentes no hayan acompañado los dictámenes que habilitan la cesión, y por lo cual algunos de ellos habrían sido desplazados. “El seguro es redituable y no hay por qué darle las ganancias a una empresa privada, si hubiera que hacer una corrección podría hacerse a través de la Legislatura pero manteniendo su condición de empresa estatal y no privada”, afirmaron.

“Vamos a pedir en carácter de urgente una audiencia con el Ministro de Economía que es el presidente del IAPS”, anunciaron los delegados, que prevén reunirse el próximo martes con el titular de Horizonte, Oscar Pereyra.

Los integrantes de la bancada del Frente de Todos aseguraron que no avalarán estas acciones y se comprometieron a elevar pedidos de informes acerca de una operatoria que no pasó por el parlamento y que podría significar un grave perjuicio para una empresa estatal, como es la firma aseguradora Horizonte y un serio riesgo para la estabilidad laboral del personal.

Horizonte S.A. es una empresa de seguros de las personas y patrimoniales, orientada al desarrollo sostenible, con más de 30 años de existencia en manos de la Provincia.

Da cobertura a la totalidad del patrimonio edilicio del estado rionegrino. Más de 30.000 viviendas cuentan con el seguro de Incendio de Horizonte, y 20.000 vehículos circulan diariamente con esa cobertura. Actualmente da protección a 70.000 empleados de todos los rubros, asegurados por la ART.