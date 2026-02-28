Del 4 al 6 de marzo cobran los estatales en Rio Negro
El miércoles 4 de marzo comienza, el pago de salarios a la administración pública con el sector de salud (guardias y horas extras), la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.
El Jueves 5 de marzo, cobran los Docentes y Porteros.
Por último el viernes 6 de marzo, pagan a la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organos de Control.
