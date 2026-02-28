Del 4 al 6 de marzo cobran los estatales en Rio Negro

sábado 28 de febrero de 2026

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro, anunció el pago de los trabajadores estatales del mes de febrero.

El miércoles 4 de marzo comienza, el pago de salarios a la administración pública con el sector de salud (guardias y horas extras), la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial.

El Jueves 5 de marzo, cobran los Docentes y Porteros.

Por último el viernes 6 de marzo, pagan a la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organos de Control.