Del 2 al 4 de octubre cobrarán los trabajadores estatales de Rio Negro

lunes 29 de septiembre de 2025

El jueves 2 de octubre se iniciará el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial.

Cronograma de pagos comienza el jueves 2 de octubre con Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial.

El día viernes 3 de octubre, cobrarán los Docentes y Porteros.

Para el sábado 4 de octubre está previsto que cobren los trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.