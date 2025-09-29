Del 2 al 4 de octubre cobrarán los trabajadores estatales de Rio Negro
El jueves 2 de octubre se iniciará el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial.
Cronograma de pagos comienza el jueves 2 de octubre con Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial.
El día viernes 3 de octubre, cobrarán los Docentes y Porteros.
Para el sábado 4 de octubre está previsto que cobren los trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.
