Declararon en Bariloche persona no grata al presidente Javier Milei

Este jueves, el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche aprobó un proyecto que repudia los dichos del presidente Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La iniciativa, impulsada por el concejal Leandro Costa Brutten, desató un intenso debate político al incluir la declaración de persona no grata contra el mandatario nacional.

En una sesión cargada de tensiones y simbolismo político, el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche aprobó este jueves un proyecto de comunicación que repudia las declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como un gesto institucional en defensa de una causa nacional, terminó en una votación que desató una fuerte controversia: el mandatario fue declarado persona no grata por el cuerpo legislativo local.

La declaración de “persona no grata” por parte de un Concejo Deliberante no tiene efectos jurídicos vinculantes, sino que es una expresión simbólica o política, enmarcada dentro de las atribuciones deliberativas y de expresión que tienen los cuerpos legislativos locales.

El proyecto fue impulsado por el concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, quien argumentó que los recientes dichos del presidente contradecían el reclamo histórico y legítimo del país. “Desde el bloque Incluyendo Bariloche queremos plantear que el homenaje, el recuerdo, también tiene que ser una vivencia permanente y además una defensa, no solo de los principios de soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas”, expresó durante su intervención.

La raíz del conflicto surgió a partir de unas declaraciones que Milei realizó el pasado 2 de abril, en las que afirmó que antes de reclamar por la soberanía de las islas, Argentina debía transformarse en un país próspero. Costa Brutten rechazó con firmeza esa visión. Sostuvo que “la única titular de la soberanía de las Islas Malvinas es la república Argentina” y que quienes actualmente ocupan el archipiélago lo hacen “por la fuerza”. Agregó que la postura del presidente es de “una gravedad extraordinaria”, dado que “no puede ser que diferentes países del mundo apoyen el reclamo nuestro por la soberanía de las islas y nuestro presidente diga que la opinión de una potencia militar ocupante puede ser tomada en cuenta”.

Durante el tratamiento del proyecto, varios ediles manifestaron su posición. La concejal Roxana Ferreyra adelantó su apoyo al texto. Por su parte, Samantha Echenique se mostró dispuesta a acompañarlo solo si se retiraba del articulado la declaración de persona no grata contra Milei. “Me parece que eso no se puede hacer para ningún presidente, bajo ningún concepto. Esto tiene que ver con razones de institucionalidad y de democracia”, manifestó.

A la postura crítica de Echenique se sumó el concejal Villalba, quien planteó dudas sobre las consecuencias institucionales de una decisión de ese tenor. Cuestionó qué implicancias podría tener declarar persona no grata al jefe del Ejecutivo nacional, advirtiendo que eso podría afectar las gestiones políticas del municipio. En su exposición señaló: “En base a los poderes que tenemos, podríamos declarar persona no grata hasta al intendente. Me parece que en ese caso merece un debate mayor. Si al repudio”.

Los concejales Coronado, Echenique y Villalba no participaron de la votación. Sin embargo, el resto de los ediles presentes —Tomás Hercigonja, Gerardo del Río, Juan Pablo Ferrari, Natalia Almonacid, Laura Totonelli, Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten y Roxana Ferreyra— votaron afirmativamente tanto el repudio como la declaración de persona no grata.

Un detalle no menor fue la presencia de veteranos de la guerra de Malvinas durante el debate. Su participación ejerció presión, en especial sobre Echenique, quien insistió en que el proyecto se vote por separado, primero en general y luego el artículo específico que declara no grato al presidente. Finalmente, la moción fue aprobada en su totalidad.