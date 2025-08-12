Declararon culpable a un hombre de Viedma por abuso sexual agravado

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Por unanimidad, un tribunal penal declaró culpable a un hombre de Viedma por abuso sexual agravado. El caso salió a la luz gracias a que la víctima pudo exponerlo en el ámbito escolar. En el juicio se destacó el rol de la escuela.

El tribunal fue integrado por los jueces penales Marcelo Álvarez, Ignacio Gandolfi y Carlos Reussi. El abuso fue agravado por haber mediado acceso carnal, por haber sido cometido por el encargado de la guarda —ya que era la pareja de la madre— y por haberse perpetrado contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

El próximo paso es la realización del juicio de cesura, donde solo se debatirá la pena que corresponde al caso.

El juicio se desarrolló durante tres días en la ciudad de Viedma. En su exposición, la Fiscalía afirmó que la acusación quedó plenamente demostrada. Sostuvo la veracidad del testimonio de la víctima, quien relató con claridad, coherencia y detalle los abusos sufridos durante varios años por parte de quien fue la única figura paterna que conoció. Destacó que su declaración se mantuvo sin contradicciones y con un tono pausado, propio de quien atravesó una experiencia traumática. Rechazó de forma categórica la teoría de la defensa, que alegó la existencia de un relato falso.

La Fiscalía valoró el rol de la escuela, ámbito donde, en octubre del año pasado, la adolescente pudo expresar lo que vivía. En ese espacio, fue escuchada de forma articulada y en red por un grupo de adultos que actuó de inmediato, realizó la denuncia el mismo día y la acompañó a reunirse con el defensor oficial de menores e incapaces. Este equipo explicó a la víctima la estrategia legal a seguir, atendiendo las preocupaciones que manifestó sobre sus hermanos menores.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Paula de Luque y Pablo Peralta. En representación de la víctima intervino el defensor de menores Juan José Álvarez Costa, y ella participó de forma virtual. La defensa del acusado fue particular.