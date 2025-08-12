Lo Principal

Declararon culpable a un hombre de Viedma por abuso sexual agravado

Por unanimidad, un tribunal penal declaró culpable a un hombre de Viedma por abuso sexual agravado. El caso salió a la luz gracias a que la víctima pudo exponerlo en el ámbito escolar. En el juicio se destacó el rol de la escuela.

El tribunal fue integrado por los jueces penales Marcelo Álvarez, Ignacio Gandolfi y Carlos Reussi. El abuso fue agravado por haber mediado acceso carnal, por haber sido cometido por el encargado de la guarda —ya que era la pareja de la madre— y por haberse perpetrado contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia.

El próximo paso es la realización del juicio de cesura, donde solo se debatirá la pena que corresponde al caso.
El juicio se desarrolló durante tres días en la ciudad de Viedma. En su exposición, la Fiscalía afirmó que la acusación quedó plenamente demostrada. Sostuvo la veracidad del testimonio de la víctima, quien relató con claridad, coherencia y detalle los abusos sufridos durante varios años por parte de quien fue la única figura paterna que conoció. Destacó que su declaración se mantuvo sin contradicciones y con un tono pausado, propio de quien atravesó una experiencia traumática. Rechazó de forma categórica la teoría de la defensa, que alegó la existencia de un relato falso.

La Fiscalía valoró el rol de la escuela, ámbito donde, en octubre del año pasado, la adolescente pudo expresar lo que vivía. En ese espacio, fue escuchada de forma articulada y en red por un grupo de adultos que actuó de inmediato, realizó la denuncia el mismo día y la acompañó a reunirse con el defensor oficial de menores e incapaces. Este equipo explicó a la víctima la estrategia legal a seguir, atendiendo las preocupaciones que manifestó sobre sus hermanos menores.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Paula de Luque y Pablo Peralta. En representación de la víctima intervino el defensor de menores Juan José Álvarez Costa, y ella participó de forma virtual. La defensa del acusado fue particular.






situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play