Declararon culpable a un hombre de Viedma en el juicio que se le realiza por estafa

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Se declaró la responsabilidad penal de un hombre acusado de estafa mediante el uso de documentos falsos en concurso ideal. Se ordenó la prohibición de salir del país hasta finalizar el proceso.

Este jueves por la mañana en la ciudad judicial de Viedma se conoció el veredicto de responsabilidad y quedó habilitado el plazo de cinco días para presentar nuevas pruebas de cara al juicio de cesura.

Según el presidente del Tribunal, la Fiscalía ha probado la acusación y los fundamentos serán dados en la sentencia.

Además, tras el pedido de la parte acusadora, se ordenó la aplicación de la medida cautelar de prohibición de salida del país por el plazo de cuatro meses para resguardar el proceso y evitar el peligro de fuga.

Según probó la Fiscalía durante el juicio, el imputado simuló tener vínculos con una escribana para gestionar la cesión de derechos sobre un inmueble, utilizando documentación falsa y sellos apócrifos con el objetivo de obtener un rédito económico.

La acusación sostuvo que actuó valiéndose de la confianza de una de las víctimas y simulando un poder de gestión ante la profesional del notariado, entregando en dos oportunidades diferentes esa documentación apócrifa.

En el juicio se presentaron pruebas que incluían testimonios, pericias caligráficas y telefónicas, que corroboraron la falsedad de los documentos y la intervención directa del imputado en el engaño que llevó a la entrega de dinero.

La fiscalía destacó que los documentos presentados por el imputado contenían firmas y sellos falsos y que la cadena de custodia de los celulares secuestrados permitió vincular las comunicaciones y acciones del imputado con la maniobra defraudatoria.