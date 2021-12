Declaran culpable a un hombre por hechos de abuso sexual cometidos contra una niña

El presidente designado informó la decisión tomada en la audiencia presidida por la jueza técnica Romina Martini Este ultimo tramo comenzó a las 21,32 horas.

Se trata del sexto juicio por jurados en la provincia y por primera vez se verificó un veredicto no unánime. La ley indica que si no se alcanzan los 10 votos de culpabilidad, se debe declarar no culpable. En este caso, hubo justo 10 votos. También se destacó esta deliberación por ser la más extensa.

En la ocasión estuvieron presentes todas las partes, es decir los representantes del Ministerio Público Fiscal, la Defensora de Menores, el abogado de la Querella en representación de la madre de la niña víctima , además del imputado y su defensor particular.

Previo a la finalización del debate, la jueza Martini brindó a los jurados las instrucciones finales y ponderó la gran seriedad que demostraron a lo largo de todos los días del juicio. La magistrada agradeció en nombre del Poder Judicial y en nombre del pueblo la participación en este juicio. “No sólo es una carga pública, sino un privilegio” resaltó.

Este caso tuvo a la fiscal Jefa Betiana Cendón, junto al fiscal de caso César Lanfranchi, a cargo de la acusación. En tanto Victoria Allen lo hizo como defensora penal de menores en representación de los derechos de la víctima al igual que el abogado constituído como querellante, Martín Paterlini , en representación de la madre de la niña. La defensa estuvo a cargo de un defensor particular, el Dr. Diego Navarro.

Cabe recordar que por la mañana pudieron escucharse los alegatos de las partes y luego de brindar las instrucciones generales, en horas del mediodía, la Jueza Romina Martini invitó al Jurado a deliberar.-