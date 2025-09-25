Deberán pagarle a una mujer de Viedma cerca de 2 millones de pesos por la venta de una notebook que funcionaba mal

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Una mujer compró una notebook en un local de Viedma para que su hijo pudiera finalizar sus estudios universitarios. El equipo, marca EXO, modelo Smart T56 Plus, presentaba fallas desde el primer día: faltaba una pieza en la base y a la semana comenzó a emitir un sonido anormal.

La compradora realizó reclamos ante el comercio y el fabricante, pero no obtuvo una solución. Tras diversas instancias de reparación, un reemplazo parcial y una denuncia ante Defensa del Consumidor, presentó una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz local.

Durante el proceso, se acreditó que EXO intentó reparar el equipo sin resolver el desperfecto. Luego, la empresa autorizó el reemplazo del producto, pero la vendedora ofreció un modelo distinto, de mayor valor, pero exigió el pago de una suma adicional. La mujer rechazó esa condición, devolvió la notebook y adquirió otra en un comercio diferente.

En sus respuestas judiciales las empresas demandadas negaron los hechos. EXO alegó haber cumplido con la garantía, mientras que la vendedora sostuvo haber actuado con diligencia.

La sentencia estableció que los reclamos se realizaron dentro del plazo legal de garantía previsto por la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) y que el producto presentaba defectos que impedían su uso normal. También determinó que la vendedora no ofreció un reemplazo adecuado, a pesar de haber recibido autorización del fabricante para hacerlo.

El juzgado aplicó el artículo 40 de la LDC, que impone responsabilidad objetiva y solidaria a todos los integrantes de la cadena de comercialización. Además, consideró que la conducta de la vendedora agravó el perjuicio al condicionar la entrega de un nuevo equipo al pago de una suma adicional, en lugar de entregar un producto equivalente al adquirido.

El Juzgado de Paz condenó, en forma solidaria, a Nuevas Mueblerías Avenida y a EXO S.A. a pagar a la consumidora un millón de pesos por daño directo, 400 mil pesos por daño extrapatrimonial y 300 mil pesos en concepto de daño punitivo.