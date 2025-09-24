Deberá hacerse un nuevo juicio por jurados contra Merello acusado de matar Beimar Llanos Condori

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En consecuencia, Eduardo David Morello fue absuelto por el homicidio de Beimar Llanos Condorí.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada por la defensa y deberá hacerse un nuevo juicio por jurados por el homicidio de un hombre de nacionalidad boliviana en Conesa. El STJ dijo que la resolución del Tribunal de Impugnación no constituye una sentencia definitiva, por lo que no define sobre el fondo.

En febrero de este año, se juzgó en un juicio por jurados al imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por odio a la nacionalidad. El hecho ocurrió en Conesa. Tras las deliberaciones con varios pedidos de aclaración por parte del jurado popular, el acusado terminó absuelto por el delito más grave que se le achacó.

La fiscalía y la querella apelaron la absolución. El Tribunal de Impugnación admitió las presentaciones, entendió que hubo inconvenientes en la comprensión por parte del jurado popular y anuló parcialmente el juicio. En su sentencia sostuvo que “el jurado no alcanzó ningún veredicto, ni de culpabilidad ni de no culpabilidad, por la ausencia de instrucciones adicionales adecuadas”.

Frente a esa decisión, la defensa interpuso una impugnación extraordinaria. Al ser rechazada, presentó una queja ante el Superior Tribunal, que ahora fue desestimada.

El máximo tribunal provincial destacó en su voto mayoritario que la resolución del Tribunal de Impugnación no constituye una sentencia definitiva, ya que “se limita a anular parcialmente una sentencia absolutoria y la audiencia respectiva para la realización de un nuevo debate, sin sentar criterios de fondo ni dar indicación alguna sobre la justicia del caso”.

En este marco, recordó doctrina del propio órgano por la cual “ante la ausencia de definitividad de lo decidido”, no corresponde “la invocación de arbitrariedad o de la violación de garantías constitucionales”.