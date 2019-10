“Debemos analizar qué nos pasó a los argentinos en estos cuatro años, pensar en un voto inteligente”

“Estamos construyendo un proyecto muy consolidado, donde por supuesto nos interesa ganar, pero para mí como hombre político la mayor satisfacción es cuando uno golpea una puerta, la abren y comparte con los vecinos una charla, un mate, o poder andar tranquilamente por cualquier lugar y ser saludado por gente grande, jóvenes, chicos; eso es el éxito de mi trabajo”, destacó Curetti.

Además, se refirió a la consolidación de la unidad del peronismo, luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En ese sentido, resaltó: “Pensamos en la gente, es la que sufre. Con el peronismo desunido termina sufriendo la gente, eso estamos reviendo hoy. No solo pasó en Patagones, sino en muchos distritos de la provincia y en el orden nacional”.

“Tenemos que tener en cuenta la actitud y valentía de Cristina Fernández, que era la que más votos captaba lejos de todos y se corrió, dio un gran paso para acompañar a un candidato que será el presidente de la Nación, porque ya quedó demostrado en las PASO y habrá una mayor diferencia en las generales del domingo”, analizó el candidato del Frente de Todos.

En el mismo sentido, hizo énfasis en la voluntad que los sectores que conforman la unidad pusieron de manifiesto al finalizar las PASO y consideró que “tiene que llegar este grado de madurez, no me parece dejar los destinos del país a quienes hoy lo están conduciendo; con Macri a la cabeza y María Eugenia Vidal, debemos analizar qué nos pasó a los argentinos en estos cuatro año, pensar en un voto inteligente. Es imposible que ellos sean una opción”.

En cuanto al desarrollo de la campaña en el partido, Curetti compartió con los medios locales la sensación que le dejó el diálogo con los vecinos y expresó que “hay que caminar para ver la tristeza de la gente; ver a los abuelos que no les alcanza para comprar los remedios, o escuchar a la gente que elije comer una vez por día. Eso no pasaba en Argentina, nos habíamos recuperado. Hoy hay hambre, madres que tienen que plantear la opción entre dos hijos estudiantes y que estudie uno, quizás no lo alcanzamos a ver y ni hablar del que perdió su trabajo o del que trabaja en negro”.

“Es un retroceso la pérdida de derechos, de la dignidad. Estamos ante una situación compleja, me preocupa mucho lo que ha hecho este gobierno, porque además de endeudarnos nos ha dejado un país totalmente fundido y eso es un grave problema que tendremos que resolver si la gente nos da la posibilidad de gobernar”, admitió.

Sobre las versiones que se dieron en los últimos días respecto al armado de un posible Gabinete, Curetti opinó que “es una nueva construcción y si ponemos los problemas de la gente por delante vamos a armar un buen equipo”.

Por otra parte, el candidato a Intendente brindó un mensaje a la comunidad, restando menos de una semana para los comicios y afirmó: “Vine a ser Intendente por un periodo más y a reconocer mis errores. Uno visualiza buenos hombres y mujeres en cualquiera de los espacios que hoy integramos el Frente de Todos, creo que debemos evaluar y construir un equipo de trabajo con los mejores hombres”.

“Yo llego a estas elecciones sin compromisos, no tengo a nadie designado y vamos a elegir a los mejores hombres y mujeres para un futuro gabinete que incluirá a militantes que han demostrado un fuerte compromiso con la gente”, aseguró y mencionó que el Interior del distrito tendrá tanto en el Concejo Deliberante, como en el Gabinete Municipal, una importante representatividad: “va ser lo mejor para la gente”, aseveró.