“De ninguna manera estuve comiendo asado ni pescando con amigos” en Bahía Creek

Pérez Esteban hizo está aclaración luego de que el fiscal Ricardo Falca, lo denunciara en la redes sociales.

Luego de esa denuncia el ministro de Seguridad y Justicia de Rio Negro aclaró sobre el tema.

No suelo aclarar publicaciones de una Red Social, pero en este caso me veo en la obligación de hacerlo.

Como se podrá observar públicamente, en las últimas semanas me he encontrado en distintos lugares de la Provincia en el cumplimiento de mis funciones, recorriendo lugares y establecimientos, incluso ayudando siempre en el marco de las funciones permitidas, conforme al rol que ejerzo.

Desde ya, de ninguna manera estuve comiendo asado ni pescando con amigos como sostiene esta persona, todos los actos que desarrollo desde la declaración de la pandemia están dentro del marco de las actividades autorizadas por la normativa nacional y provincial en concreto.

Insisto, no debemos, y personalmente no soy de darle entidad a las publicaciones malintencionadas en redes sociales, pero en este caso lo amerita por la situación particular en la que vivimos.

De esta manera realizó su descargo el ministro de Seguridad ante la denuncia en su contra.