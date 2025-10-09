Da vergüenza ajena el socio de Milei que tenemos de Gobernador en Río Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El presidente del bloque Vamos con Todos José Luis Berros salió a responderle al gobernador de Rio Negro Alberto Weretilneck , luego de su ataque a los hermanos Martín y María Emilia Soria.

En un posteo en rede sociales el legislador de la oposición expresó, «Weretilneck confirmó que se reunió con Fred Machado y que le autorizó negocios mineros a su primo y testaferro -Ciccarelli, pareja de la diputada libertaria Villaverde- mientras le pagaba un contrato de ñoqui en el Gobierno de Rio Negro.

Está desesperado. Por eso muestra una foto vieja de campaña para manchar al peronismo y ni siquiera se da cuenta que en la misma foto hay funcionarios actuales de su propio Gobierno.

Sr. Gobernador ocúpese del desastre de los hospitales, la salud y la educación en Río Negro, y hágase cargo del desastre de la Ley Bases y de todas las leyes que votaron en contra de los rionegrinos y a favor de Milei.

Igual, no se peine para la foto: no sale».