Da vergüenza ajena el socio de Milei que tenemos de Gobernador en Río Negro
El presidente del bloque Vamos con Todos José Luis Berros salió a responderle al gobernador de Rio Negro Alberto Weretilneck , luego de su ataque a los hermanos Martín y María Emilia Soria.
En un posteo en rede sociales el legislador de la oposición expresó, «Weretilneck confirmó que se reunió con Fred Machado y que le autorizó negocios mineros a su primo y testaferro -Ciccarelli, pareja de la diputada libertaria Villaverde- mientras le pagaba un contrato de ñoqui en el Gobierno de Rio Negro.
Está desesperado. Por eso muestra una foto vieja de campaña para manchar al peronismo y ni siquiera se da cuenta que en la misma foto hay funcionarios actuales de su propio Gobierno.
Sr. Gobernador ocúpese del desastre de los hospitales, la salud y la educación en Río Negro, y hágase cargo del desastre de la Ley Bases y de todas las leyes que votaron en contra de los rionegrinos y a favor de Milei.
Igual, no se peine para la foto: no sale».
Debe estar conectado para enviar un comentario.