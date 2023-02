Cuando vacacionaba en Brasil, le suspendieron el vuelo y no le dieron información, deberán indemnizarla

Una mujer de Cipolletti vivió momentos de incertidumbre un día antes de que terminaran sus vacaciones en Río de Janeiro. Mientras armaba sus valijas para regresar, recibió un mail de la aerolínea en el que se informaba la cancelación de su vuelo. Buscó información telefónica pero no atendían en ese horario. Se trasladó al aeropuerto y consiguió que la reubicaran en otro avión. Reclamó y en el juzgado de Paz se fijó una indemnización por todas las irregularidades.

Junto con el vuelo, la pasajera tenía una combinación de hoteles y trasbordos en Buenos Aires hasta llegar al aeropuerto de Neuquén. Y en ese contexto, la cancelación inicial derivó en una seguidilla de reprogramaciones. A pesar de que pudo ser reubicada y la aerolínea le ofreció un voucher para el hotel, inició el reclamo a través del mecanismo de menor cuantía en el juzgado de Paz de Cipolletti.

El fallo que resolvió este planteo fijó una indemnización de 47.294,01 pesos más intereses. La mujer no tuvo que pagar otro pasaje en Brasil, sino que la reubicaron en el siguiente avión que salía para Argentina.

Cuando estaba preparando todo para regresar, recibió un correo electrónico en el que le informaban la cancelación de su vuelo y la derivaban a un centro de atención telefónica. Sin embargo, ese día era domingo y el call center funcionaba de lunes a viernes. Durmió esa noche en el hotel de Río de Janeiro y a la mañana siguiente se trasladó al aeropuerto. Un empleado de la aerolínea le informó allí que su vuelo no había sido cancelado, sino que solo habían reprogramado el horario de salida. Le recriminaron por no haberse presentado y le aplicaron la cláusula de “no show” por no anunciarse en horario.

La pasajera defendió su posición con la información consignada en el mail y finalmente consiguió ser reubicada, sin tener que desembolsar el dinero de un nuevo boleto. Aerolíneas Argentinas S.A le ofreció un cupón para el hotel en Buenos Aires y finalmente arribó a Neuquén un día después de lo previsto.

“La pasajera tuvo que sortear la situación de encontrarse sola, en otro país, sin ninguna respuesta de la empresa de transporte que debía traerla de regreso al país de origen. Es más que evidente que tal situación ha debido generar todos los sentimientos y estados de turbación pues la incertidumbre generada para cualquier persona en tal circunstancia, y para esta consumidora en particular, es clara. A ese escenario se suman las reiteradas faltas de respuestas y contestaciones irregulares que se fueron sucediendo con los demás reclamos”, surge del fallo que fijó una indemnización a favor de la mujer.