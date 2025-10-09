Convocaron a un concurso público para cubrir una vacante de fiscal adjunto en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial convocó a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de fiscal adjunto con asiento de funciones en Viedma.

ministerio publico fiscal rio negro

Según lo dispuesto en la Resolución 49/2025-CM, la inscripción estará abierta hasta el 21 de noviembre, a las 13:30 horas.

La vacante se originó tras la reciente designación de Francisco Marano como fiscal.

La inscripción se realizará de forma electrónica mediante el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. La documentación deberá enviarse por correo electrónico, en formato PDF, a la dirección consejomagistraturarionegro@gmail.com

Las bases, los requisitos generales y las instrucciones completas están disponibles en el sitio web del Poder Judicial de Río Negro (www.jusrionegro.gov.ar) o en la Secretaría del Consejo de la Magistratura. Teléfonos: (02920) 441008 / 441009. Correo electrónico: consejomagistraturarionegro@gmail.com.