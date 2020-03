Controles de la policía en el acceso a Viedma y en toda la ciudad, por decreto de la gobernadora

Después de la 06:00 de la mañana comenzó el operativo de control de las fuerzas de seguridad en la zona.

Se puede ver con gran movimiento a los uniformados caminando y en móviles patrullando las cales viedmenses.

Paran a toda persona que este circulando y aquellas que no tengan justificativo para transitar, los envían a sus domicilios.

Los efectivos recuerdan que hay que respetar si o si, la cuarentena, pero algunas de las personas comenzaron a circular por la ciudad después de las 08:00 de la mañana porque van a trabajar a los lugares que están respaldándose por el decreto presidencial.

También la gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, firmó un decreto que impide el ingreso de toda persona a Rio Negro que no tenga domicilio en la misma.

DECRETO Nº 297

Viedma, 19 de marzo de 2020

Visto: El Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/2020, y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19

como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la

propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia

pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,

por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro

declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río

Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la

Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un

(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa

N° 01/20;

Que ante la situación de emergencia frente a dicha pandemia, se torna

indispensable reforzar al máximo las medidas preventivas, que tienen que

ver con la prevención, contención y control social;

Que en tal sentido, a efectos de poner a resguardo la salud de la población

rionegrina, se ha decidido restringir el ingreso a la Provincia de Río Negro de

toda persona que no tenga domicilio en la misma, salvo casos y circunstancias

excepcionales las cuales deberán ser debidamente justificadas;

Que, asimismo, resulta conveniente poner a cargo de la Policía de Río

Negro el control del cumplimiento de dicha medida;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo

181° Inciso 1) de la constitución Provincial y el Decreto de Naturaleza

Legislativa Nº 01/20 del Poder Ejecutivo Provincial;

Por ello:

La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1º.- Restringir, a partir de la firma del presente Decreto y hasta

el día 31 de Marzo, inclusive, el ingreso a la provincia de Río Negro de toda

persona que no tenga domicilio en la misma, con las excepciones que se

indican a continuación, las cuales deberán ser debidamente acreditadas:

a) Desplazamientos al lugar de trabajo para efectuar prestaciones laborales

o profesionales en los casos de servicios esenciales declarados como

tales por las autoridades nacionales o provinciales (ejemplo: fuerzas

de seguridad, personal de salud pública y/o privada).-

b) Personas que deban asistir a un familiar (cuidado de mayores, menores

y dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables),

circunstancia que deberá ser justificada por la autoridad policial

competente.-

c) Asistencia a centros sanitarios, con las restricciones que imponga la

autoridad sanitaria provincial.-

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

d) Transporte de productos esenciales tales como alimentos,

medicamentos, combustibles, productos de higiene personal y limpieza,

e insumos necesarios para la elaboración de tales productos. La presente

enunciación no es taxativa.

e) Transporte interjurisdiccional público de pasajeros. Las unidades de

transporte no podrán arribar a las terminales ubicadas en la provincia

ni realizar paradas en ningún punto del territorio provincial, excepto

para el descenso de personas domiciliadas efectivamente en territorio

provincial.-

f) Transporte de cargas en general, al solo efecto del tránsito o paso por

la provincia y por el tiempo necesario para efectuar el recorrido

correspondiente. Las unidades de transporte no podrán realizar paradas

en ningún punto del territorio provincial. Queda restringido el ingreso

a la provincia de Río Negro del transporte de cargas internacional

proveniente en forma directa de otros países.-

Art. 2º.- La medida dispuesta en el artículo precedente podrá ser exceptuada

por la autoridad policial competente, mediando justificación fehaciente.-

Art. 3°.- La Policía de la Provincia de Río Negro será la encargada de

hacer cumplir la medida adoptada en el Artículo 1° del presente Decreto. Sin

perjuicio de ello, se requerirá al Poder Ejecutivo Nacional la colaboración de

las fuerzas de seguridad federales con sede en la provincia.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Seguridad y Justicia.-

Art. 5º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-

CARRERAS.- G. Peréz Estevan.