Continuarán en prisión preventiva los que le robaron a una mujer de Viedma dinero y su auto

El Ministerio Público Fiscal -y como resultado de las tareas investigativas desplegadas- formuló cargos contra un hombre detenido en Cañuelas, en calidad de coautor de un robo agravado ocurrido el 22 de agosto en Viedma.Oportunamente se realizó un audiencia en el mismo sentido contra otros dos imputados por este mismo caso, quienes también permanecen en prisión preventiva.

carcel de VIEDMA

Según la acusación, -junto a otros hombres- el imputado habría participado en el hecho cuya víctima es una mujer quien se encontraba sola en su domicilio. Luego de llamar a la puerta, los acusados redujeron a la mujer tomándola del cuello y tres de ellos ingresaron a la vivienda, donde permanecieron alrededor de media hora. En ese lapso, ataron a la víctima con precintos en sus manos y pies, la golpearon y le exigieron la entrega de dinero. Luego, los imputados sustrajeron una suma importante de dólares y pesos, para luego huir en un vehículo Toyota Yaris color blanco hacia la provincia de Buenos Aires.

La víctima sufrió lesiones en el rostro, cuello y brazos, que fueron constatadas por el médico policial y calificadas como leves.

Durante la audiencia, el fiscal enumeró la evidencia reunida hasta el momento. Entre ellas: el relato de la víctima, plasmado en denuncia inicial en la Comisaría 30 y ampliaciones ante la Fiscalía N.º 4 de Viedma; el procedimiento policial de esa unidad que acudió al lugar tras el hecho; certificado médico que constató las lesiones y el acta de inspección técnica del Gabinete de Criminalística, que incluyó registros fotográficos y secuestro de los precintos utilizados. También se detallaron relevamientos de la zona, toma de testimonios y análisis de cámaras públicas y privadas.

Asimismo, se incorporó un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que analizó secuencias fílmicas en Viedma y Carmen de Patagones, identificando el recorrido de un Toyota Yaris blanco, vehículo que habría sido utilizado en el hecho, y las características de las personas que descendieron e ingresaron al domicilio de la víctima.

El fiscal agregó como evidencia los registros posteriores al hecho cámaras que captaron el trayecto del vehículo en Carmen de Patagones y su egreso hacia la ruta nacional 3, con dirección a Buenos Aires. El 31 de agosto, en un control de Gendarmería en Cañuelas, fue interceptado un Toyota Yaris con similares características, numeraciones adulteradas y documentación apócrifa, conducido por uno de los imputados. En el procedimiento se secuestraron elementos de interés para la investigación.

Señaló también que aún restan producir diligencias como ruedas de reconocimiento, pericias odorológicas y análisis de los dispositivos secuestrados.

El imputado fue asistido por un defensor particular que se opuso a la formulación de cargos entendiendo que los elementos presentados por la fiscalía se basan únicamente en indicios, tales como la presencia de un vehículo en la zona y ciertas prendas de vestir. Sostuvo que «no existe, a su criterio, una identificación fehaciente del imputado que permita avanzar con la formulación de cargos y que aún restan diligencias investigativas para poder determinar su eventual participación». No se opuso al plazo solicitado para llevar adelante la investigación.

El juez interviniente tuvo por formulados los cargos por los hechos relatados que encuadran como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, previsto en el artículo 167 inciso 2° en relación con el 45 del Código Penal. Impuso además 60 días corridos de prisión preventiva a partir de este jueves, atento a los riesgos procesales vigentes.