Continúan llegando presos de Bahía Blanca a la comisaría de Patagones

El arribo de tres presos nuevos en las últimas semanas continúa generando sobrepoblación en los calabozos de la estación comunal.

El pasado viernes arribó proveniente de Punta Alta un detenido, quien permanecerá en Patagones hasta tanto la justicia disponga su derivación. A este caso se suman dos arribos de detenidos oriundos de Bahía Blanca, quienes llegaron en las últimas dos semanas.

Los traslados hacia Patagones, habituales en condiciones de no-pandemia, se reiteró en varias oportunidades desde el inicio del Aislamiento y continuó durante la etapa de Distanciamiento.

En época de pandemia, lo llamativo es que los detenidos que llegan de Bahía Blanca (ciudad con circulación viral del coronavirus) no realizan el aislamiento de 14 días producto de la imposibilidad de contar con infraestructura edilicia para tal fin.

De esta manera, al llegar entran automáticamente en contacto estrecho con el resto de los detenidos que se encuentran alojados en los calabozos de la Estación Comunal maragata.

Habitualmente, quienes arriban a Patagones son personas que fueron detenidas en Bahía Blanca por algún hecho y son trasladados a la comisaria de Patagones hasta tanto la justicia disponga el traslado su derivación a alguna Unidad del Servicio Penitenciario.

Sobrepoblación

Asimismo, en la sede policial local se advierte una sobrepoblación de detenidos que data de mucho tiempo. Actualmente se encuentran alojados 12 personas en un espacio diseñado para 4 o 5 presos.

Semanas atrás, el Subsecretario de Seguridad de Patagones, Sandro Pino, se refirió al tema y admitió que en ocasiones hubo hasta 16 detenidos en los mencionados calabozos.

“No podemos frenar la venida de detenidos”

El Secretario de Salud Marco Tripodi se refirió a la cuestión y admitió que no pueden frenar “la venida de detenidos a Patagones”.

En este sentido, explicó que “las comisarias se toman como una institución cerrada desde el punto de vista médico y el sistema de Salud ahí no tiene competencia, más allá que lo he escuchado al intendente interceder para que el Ministerio no disponga el traslado de gente. Son cuestiones que lo exceden; pero igual aplicamos los protocolos como con cualquier persona en caso de haber un caso sospechoso”, advirtió.

FUENTE: RADIO SEÑALES