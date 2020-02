“Consideramos en el consejo de la Magistratura que Cardella se ha excedió en sus facultades

“La apelación se tramite directamente ante el STJ, no debería ser mucho el tiempo en el que tarde en resolver, en el fondo lo que va discutir el STJ no tienen que ver con el juicio político, si no con las atribuciones que tuvo el doctor Miguel Cardella, para dictar una sentencia de esta naturaleza” sostuvo Barotto.

En este marco agregó “consideramos en el consejo dela Magistratura que Cardella se ha excedió en sus facultades y viola la divisiones de poderes. En este caso un juez interviene en la actividad de otro no debiendo hacerlo, por lo cual se considero que ha violentado la forma republicana que tiene la divisiones de poderes”.

Por último dijo “la preocupación más grande que me llevo a firmar esa decisión del consejo, es que esto sienta un precedente muy peligroso para la actividad judicial”. El proceso pasará a mano del STJ, para resolver si se hace el juicio.

“Lamentablemente otra vez la sociedad se ve privada de que públicamente se debata si, Zagari, tuvo algún grado de responsabilidad funcional o no, en la investigación del crimen de Atahualpa”, expresó Barotto