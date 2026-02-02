Condenan a un municipio de Rio Negro por la falta de mantenimiento de una plaza donde un niño sufrió la amputación de un dedo

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Una madre llevó a sus hijos a una plaza de Chimpay para que disfrutaran de los juegos. No imaginó que esa tarde terminaría en el hospital.

El niño más pequeño subió a una calesita accionada mediante un timón de hierro. El eje del juego sobresalía y presentaba inestabilidad.

El niño introdujo el dedo índice de la mano derecha en el espacio existente entre un caño y el eje, en el momento en que el juego se inclinó hacia uno de los lados. El dedo quedó atrapado y sufrió la amputación de gran parte del mismo.

El espacio de recreación no contaba con cartelería ni con personal municipal que advirtiera sobre el mal estado y la peligrosidad de los juegos. La madre del niño atribuyó el hecho a la falta de mantenimiento del juego y a la ausencia de medidas de seguridad.

Los padres, en representación de su hijo, recurrieron al Poder Judicial e iniciaron una demanda por daños y perjuicios. El Fuero Administrativo de Roca hizo lugar a la presentación y condenó a la Municipalidad de Chimpay a indemnizar al menor por los daños y los gastos médicos. El tribunal dispuso que, al tratarse de un menor de edad, los padres deben presentar un proyecto de inversión de las sumas reconocidas, el cual es evaluado por la Defensoría de Menores antes de la liberación de los fondos.

La Municipalidad de Chimpay negó los hechos y sostuvo que los juegos se encontraban en buen estado. También intentó eximirse de responsabilidad al atribuir el accidente a una supuesta falta de cuidado por parte de la madre, con el argumento de que el menor no podía accionar la calesita por sí mismo.

Pese a la intimación recibida, la comuna no aportó documentación que acreditara tareas de mantenimiento ni controles sobre el estado de los juegos. Esta omisión llevó al tribunal a tener por configurada una presunción en su contra.

El juez intimó al municipio a presentar los planos de la plaza, con la indicación precisa del sector de juegos. También requirió toda ordenanza, resolución o nota vinculada con el mantenimiento del espacio, el listado de los empleados públicos asignados a la plaza y las constancias administrativas relacionadas con quejas por el mal estado de los juegos. Ninguna de estas pruebas fue incorporada al proceso.

“Esta falta de presentación de la documentación requerida, sumada al relato de los testigos, me lleva a presumir que la Municipalidad de Chimpay no ha prestado un servicio diligente de cuidado y mantenimiento de la calesita en la que resultó lesionado el niño”, sostuvo el juez en su sentencia.

Así, consideró acreditada la relación de causalidad entre la falta de mantenimiento de la calesita y los daños sufridos por el niño. Dio por probado que la Municipalidad incumplió su deber de conservación y mantenimiento de los bienes de dominio público destinados a la recreación.

Durante el proceso se produjo prueba documental, testimonial y pericial. Varios testigos confirmaron el deterioro general de los juegos de la plaza y relataron que vieron al niño lesionado de manera inmediata después del hecho. La historia clínica y la pericia médica acreditaron las lesiones sufridas y una incapacidad parcial y permanente del cinco por ciento. El fallo, de primera instancia, condenó a a la Municipalidad. La decisión no quedó firme, ya que puede ser apelada