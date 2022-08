Condenan a un banco que dejó afuera del Procrear a una persona por una deuda

Una mujer de Cipolletti no pudo inscribirse al plan Procrear ni acceder a un crédito para la compra de un terreno por su situación crediticia.

La cuenta que había cerrado en un banco privado en 2020 generó una deuda y en consecuencia la incluyeron en el Veraz. Reclamó y ahora deberán indemnizarla por cien mil pesos.

El fallo del juzgado de Paz de Cipolletti condenó al Banco BBVA Argentina S.A (Banco Francés) a abonarle a su ex clienta la suma de cien mil pesos: cincuenta mil por daños y perjuicios y otros cincuenta mil por daño punitivo, que es una multa civil por el incumplimiento de la ley de Defensa del Consumidor.

La mujer probó que en 2020 abonó la última cuota de su tarjeta de crédito y se presentó en el Banco Francés para cerrar su cuenta. En ese momento, salió de la entidad con un comprobante que daba por concluido el trámite.

Tiempo después, la llamaron por teléfono y le reclamaron una deuda. Concurrió nuevamente a la sucursal de Cipolletti y se retiró con la tranquilidad de que se había solucionado el problema. De hecho un representante del banco adujo un error y le pidió disculpas.

En diciembre de 2021, la clienta intentó solicitar un préstamo ante el Banco Nación pero se enteró que figuraba en el Veraz situación 3 por una deuda del Banco Francés a su nombre. Otra vez se acercó a la sucursal y en esa oportunidad le informaron que debía una cuota más de intereses. La mujer sostuvo que por la atención recibida la hicieron “perder el tiempo y pasar un mal momento”.

Luego intentó anotarse en el programa Procrear y recibió como respuesta que “lamentablemente” no podría avanzar con la inscripción. “Luego del análisis realizado, identificamos que tus antecedentes financieros no cumplen con los requisitos del programa”, decía la leyenda.

La mujer acreditó en el juzgado cada una de las circunstancias de su relato y, durante el trámite, el banco no se presentó a la audiencia. La sentencia hizo lugar a la pretensión de la clienta y fijó una indemnización de cien mil pesos a su favor. El caso se resolvió bajo el mecanismo de menor cuantía.