Condena contra Edersa por un golpe de tensión que quemó los electrodomésticos en una casa

El día del apagón se sintió fuerte en Stefenelli. A la señora se le dañaron tres televisores, una multiprocesadora, una heladera, un equipo de sonido, un microondas y la bomba de agua. A sus vecinos, varias cosas más. Según explicó en la demanda, la gente comenzó con reclamos individuales ante Edersa, pero ante la falta de respuestas, varios de los afectados se organizaron para hacer un planteo grupal.

Así consiguieron abrir un expediente ante el EPRE (el Ente Provincial Regulador de la Electricidad), que finalizó con una sanción administrativa hacia Edersa. La empresa distribuidora de energía fue condenada por “incumplimiento en las condiciones de prestación del servicio” y por “ocasionar daños a los consumidores”. El Ente Regulador le ordenó pagar el arreglo de los artefactos o reponerlos por otros idénticos si la reparación resultaba imposible.

Sin embargo, esa sanción del EPRE no se cumplió en su totalidad. A pesar de que estaba reconocido en la lista de artefactos dañados, Edersa no reparó uno de los televisores de la señora porque, según su técnico, la falla no tenía origen en el golpe de tensión.

Entonces la mujer inició una demanda por daños y perjuicios contra Edersa, en el marco de la normativa de Defensa del Consumidor. El caso se planteó ante el Juzgado Civil N° 1 de Roca.

En su defensa, Edersa dijo que reparó y pagó todo lo que correspondía. Sin embargo, entre otros problemas, nunca explicó claramente a la usuaria el motivo de la no cobertura del televisor. Hubo entonces, para la jueza, una “violación a sus derechos ante la falta de respuesta concreta y efectiva de su reclamo, en tanto la empresa fue condenada en diciembre del 2019 a abonarle una indemnización pero desde entonces obstaculizó el cumplimiento, con afectaciones claras, patentes y graves al deber de información y trato digno”.

La empresa “no cumplió en debida forma con el deber de información a su cargo”. Además, “el trato que mereció lejos estuvo de considerarse digno y equitativo”, concluyó.

Puntualmente, en relación con el televisor, Edersa rechazó el arreglo a pesar de que el técnico detectó problemas en la pantalla, “omitiéndose dar mayores explicaciones a la señora, pese a que dicho televisor se encontraba incluido en el anexo de la sanción dispuesta a Edersa por el EPRE”, dice el fallo.

Para la jueza quedó demostrado “el nexo de causalidad entre la sobrecarga de electricidad, la sanción administrativa del Ente Regulador, el daño alegado y la postura de Edersa”, que no cumplió íntegramente lo ordenado por EPRE ni respetó ciertas pautas de la Ley de Defensa del Consumidor.

“Sobre Edersa pesaba la carga de acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, en el caso sobre la información concreta, cierta y detallada del rechazo del reclamo de reparación del televisor, por lo que en función de la responsabilidad objetiva que emerge de (…) la Ley de Defensa del Consumidor, corresponde condenarla a responder por los daños y perjuicios”, se señaló en la sentencia, que no está firme.

Esos daños y perjuicios incluyen el valor de reparación o reposición del televisor, más una suma por el daño moral y una multa por el daño punitivo, que totalizan unos 3.500.000 pesos, más los intereses legales.