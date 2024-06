Con una aplicación el Gobierno controlará a los docentes que se adhieran al paro

En el marco de las medidas de fuerza dispuestas por el gremio docente UnTER para este miércoles 19 de junio, eo Gobierno comunicó «con la intención de no afectar la liquidación salarial y de acuerdo a la determinación de no abonar los días no trabajados, los docentes podrán informar la asistencia a su jornada laboral a través del sitio del Ministerio de Educación y Derechos Humanos».

