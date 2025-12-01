Con modificaciones en playas comienza el servicio de guardavidas en el río y en el mar
Este lunes 1 de diciembre comienza el funcionamiento del servicio de guardavidas en las playas habilitadas en el río y en el mar.
El servicio funcionará todos los días de 14 a 20hs.
El municipio viedmense junto a los representantes de las y los guardavidas, logró un acuerdo en materia salarial y de mejoras para las y los trabajadores que incluye elementos de seguridad y prevención, hidratación y otras herramientas que garantizan el buen funcionamiento del servicio.
En esta temporada de verano 2025/26 hay once sectores habilitados como balneario: cuatro en el río y siete en la costa marítima.
En el caso de las playas del río las zonas habilitadas son: sector bulevar Ayacucho hasta Jofré, costanera entre Dorrego y Moreno, sector entre Belgrano y Mitre.
Cabe destacar que este año se incorpora una nueva playa habilitada en el sector de la costanera entre las calles Hidelman hasta Humble, eliminando el sector ubicado entre calles Jofre y Dorrego, producto de la crecida de juncos, habilitando esa zona como espacio exclusivo para actividades acuáticas y deportivas.
En la zona de la costa marítima los sectores habilitados son: playa Cailotto (con ingreso de vehículos para estacionamiento), playa Central, Bajada El Faro, Picoto, Playa Bonita y La Lobería.
En el balneario El Cóndor se incorpora una nueva playa entre calle 59 y calle 45 (pasaje peatonal Cornalito). Además se elimina el servicio de guardavidas entre El Faro y 100 metros antes de llegar a Picoto con el objetivo de resguardar ese espacio para el ingreso y egreso de autos.
