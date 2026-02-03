Con la presentación de La Bersuit se vivirá una Fiesta Nacional del Mar y el Acampante,

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Viedma informa que se viene una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, que se desarrollará los días 7 y 8 de febrero, en el balneario El Cóndor, con entrada libre y gratuita.

El escenario principal, en el predio de la Colonia de Vacaciones, contará con la presentación estelar de La Bersuit, el domingo 8 de febrero, además de una variada grilla de artistas surgidos en la región y que triunfan en los mas diversos escenarios de la zona y del país, aportando música, danza y propuestas para todos los públicos.

La propuesta incluye actividades deportivas, culturales, recreativas y familiares, junto a una amplia oferta gastronómica, productiva y artística.

En este sentido, la fiesta contará con 60 artesanos, 24 productores, ocho cerveceros y 12 catros gastronómicos.

En el marco de la fiesta, se desarrollarán actividades deportivas y familiares. Entre ellas, el “Cóndor Corre”, una carrera abierta a toda la comunidad que tendrá lugar el domingo 8 de febrero, con largada a las 19:30 horas y un recorrido costero.

Asimismo, la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante contará con la participación de artistas plásticos, quienes realizarán exposiciones e intervenciones en vivo, entre ellos Lucila Ailín Martínez, Mariana Parra y Fabio Vega, sumando propuestas culturales al espacio público.

Escenario

Durante los dos días, la grilla artística del escenario principal estará integrada por Plan B, Barloventos, DJ Luluno, Dancing Heart Crew, Uriel Muñoz (El Lucero de Viedma), Yadok, El Ojo del Laberinto, con una propuesta que combina danza y música, Matías Retamal, Brandon Rivero, Rocío Ynafly y su conjunto, Surpocket, La Santa Clara, Gin Tonik, Suena un Toke, Mika & Charss DJ’s, Fuegas, con una propuesta de danza, Wicked Rock, Las Voces de Mi Bandera y Nadia y la Diferencia, conformando una programación diversa que acompañará las distintas jornadas de la fiesta.