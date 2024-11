“Con esta conducta el gobierno le está haciendo pagar el costo de la crisis a los trabajadores. Argumentan que las finanzas de la provincia no se recuperan, lo que genera una profunda angustia social”, dijo Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. “El diálogo por si solo no alcanza si no traduce en garantías y protección para con los estatales”.

“Sin oferta se generaliza el malestar y la incertidumbre en todos los estatales”, dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE. “El Gobierno apuesta a discontinuar la política de recuperación de ingresos empujando a más empleados públicos debajo de la línea de pobreza. Tiene que existir un ofrecimiento para la última parte del año”.