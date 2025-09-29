Con documentación falsa intentaron que el IPROSS les pagara más de 20 millones de pesos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre por el presunto intento de fraude al Instituto Provincial del Seguro de la Salud (IPROSS). La maniobra habría implicado la presentación de documentación apócrifa destinada a cobrar altas sumas de dinero por la adquisición de insumos que nunca fueron entregados.

La investigación se inició a partir de la denuncia efectuada por la asesoría legal de dicho organismo. En la misma también está acusada la madre del imputado que no asistió por problemas de salud.

Según la fiscalía, “entre el 25 de septiembre y el 17 de octubre de 2024 madre e hijo habrían intentado engañar al IPROSS mediante la presentación de órdenes de compra y remitos de recepción falsos, para gestionar el pago de más de 8 millones 400 mil pesos a la empresa que conformaban. La maniobra implicó la supuesta provisión de una silla de ruedas destinada a una persona afiliada, que nunca fue entregada.

En el mismo período, con idéntico procedimiento y documentación apócrifa, se habría intentado cobrar 13.800.000 pesos, también a través del IPROSS, por la supuesta entrega de otra silla de ruedas a favor de una segunda persona afiliada. Según se indicó, en ambos casos la falsedad de los documentos fue detectada por el propio organismo antes de que se concretara el pago.

Los dos hechos delictivos imputados fueron calificados como fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, endilgado a ambos en calidad de coautores en los términos de los artículos 45 y 174 inciso 5 del Código Penal.

El sustento probatorio se compone de la denuncia efectuada por la Secretaría de Asuntos Legales del IPROSS, documentación administrativa de los expedientes internos del organismo, declaraciones testimoniales, informes técnicos, pericias sobre comunicaciones telefónicas, documentación de organismos de control y registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Por su parte, la defensa particular del hombre se opuso a la formulación de cargos. No obstante el juez de garantías interviniente consideró acreditados los extremos necesarios para tener por formulados los cargos y dispuso la apertura formal de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.